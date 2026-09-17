Bici contromano, cambia la viabilità nel centro di Faenza: due nuovi tratti ciclabili

A Faenza cambiano le regole per la circolazione delle biciclette in due tratti del centro cittadino. La commissione traffico ha infatti dato il via libera all’istituzione del doppio senso ciclabile , consentendo ai velocipedi di percorrere alcune strade anche in direzione opposta rispetto a quella prevista per gli altri veicoli.

Il provvedimento riguarda innanzitutto corso Mazzini , nel tratto compreso tra corso Baccarini/via Cavour e via Zanelli. Qui il doppio senso ciclabile sarà istituito nella direzione Bologna-Forlì .

Il secondo tratto interessato è quello di corso Matteotti, tra piazza Santa Lucia, all’incrocio con via Minardi, e piazza della Legna/via Severoli/piazza del Popolo/via Torricelli. In questo caso la direzione prevista per le biciclette sarà Firenze-Ravenna.