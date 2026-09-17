Bici contromano, cambia la viabilità nel centro di Faenza: due nuovi tratti ciclabili
A Faenza cambiano le regole per la circolazione delle biciclette in due tratti del centro cittadino. La commissione traffico ha infatti dato il via libera all’istituzione del doppio senso ciclabile, consentendo ai velocipedi di percorrere alcune strade anche in direzione opposta rispetto a quella prevista per gli altri veicoli.
Il provvedimento riguarda innanzitutto corso Mazzini, nel tratto compreso tra corso Baccarini/via Cavour e via Zanelli. Qui il doppio senso ciclabile sarà istituito nella direzione Bologna-Forlì.
Il secondo tratto interessato è quello di corso Matteotti, tra piazza Santa Lucia, all’incrocio con via Minardi, e piazza della Legna/via Severoli/piazza del Popolo/via Torricelli. In questo caso la direzione prevista per le biciclette sarà Firenze-Ravenna.
Si tratta quindi di due tratti nei quali le biciclette potranno procedere in senso contrario rispetto alla direzione di marcia degli altri veicoli, grazie alla nuova disciplina della circolazione ciclabile.
L’ordinanza è stata adottata a seguito del parere favorevole della commissione tecnica, ma la nuova disciplina non è ancora operativa. Il doppio senso ciclabile diventerà infatti effettivo con la posa della specifica segnaletica stradale.
Una volta completata la segnaletica, saranno quindi due i nuovi tratti del centro di Faenza nei quali chi si sposta in bicicletta potrà utilizzare la corsia dedicata anche procedendo in direzione opposta rispetto al traffico veicolare.