Bomba nascosta sotto la ferrovia a Solarolo, chiuse le indagini: tre persone indagate

La vicenda della bomba della Seconda guerra mondiale ritrovata nel novembre 2025 sotto il ponte ferroviario di Solarolo arriva a una svolta giudiziaria. La Procura di Ravenna ha concluso le indagini nei confronti di tre persone: il direttore dei lavori per conto delle Ferrovie dello Stato, un 35enne originario di Bentivoglio e residente a Rimini, il direttore tecnico della Castaldo Spa, ditta appaltatrice, un 59enne di Portici, e il capocantiere della stessa società, un 44enne di Afragola.

Negli avvisi di conclusione delle indagini, secondo quanto riportato dai quotidiani locali in edicola, viene contestato il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, oltre alla detenzione illegale dell’ordigno, che secondo l’ipotesi accusatoria sarebbe rimasto nascosto dal 24 febbraio 2024 all’8 ottobre 2025 a poca distanza dalla linea ferroviaria Solarolo-Castel Bolognese.

Al centro dell’indagine c’è quanto sarebbe accaduto durante i lavori avviati da Rfi dopo le alluvioni del 2023 e del 2024. Secondo la ricostruzione investigativa, durante gli scavi sarebbe emersa una bomba d’artiglieria calibro 155 millimetri HE, risalente alla Seconda guerra mondiale e del peso di circa 43 chili. Gli escavatoristi avrebbero segnalato il ritrovamento ai responsabili del cantiere, ma l’ordigno, anziché essere denunciato alle autorità per consentirne la bonifica, sarebbe stato nuovamente collocato sotto terra e coperto con cemento.

La telefonata anonima e l’allarme ai residenti

La vicenda era diventata pubblica molti mesi dopo. Il 1° settembre 2025 alcune famiglie residenti nella zona di vicolo Pilastrino Ovest avevano ricevuto una telefonata anonima. Il messaggio era preciso: «State lontani dal ponte».

Nella telefonata sarebbe stato riferito che durante i lavori post alluvione sulla linea ferroviaria, nel giugno 2024, era stata trovata una bomba inesplosa e che questa sarebbe stata successivamente cementata nella spalla sinistra del ponticello sul rio.

La segnalazione era stata portata all’attenzione del Comune di Solarolo e dei Carabinieri. Secondo la ricostruzione allora fornita dai gruppi consiliari di minoranza “Insieme Salviamo Solarolo” e “Sì Cambia Solarolo”, i militari si erano recati sul posto poco dopo essere stati informati, facendo scattare le procedure previste per verificare la possibile presenza dell’ordigno.

La conferma era arrivata nella notte tra l’8 e il 9 novembre 2025. La circolazione ferroviaria sulla linea Ravenna-Castel Bolognese era stata sospesa intorno alle 22 e nell’area di vicolo Pilastrino Ovest erano cominciati gli scavi.

Secondo quanto ricostruito all’epoca dai due gruppi di minoranza, alle operazioni avevano partecipato gli addetti di Rfi e della ditta appaltatrice, sotto la sorveglianza dei Carabinieri e degli artificieri della Folgore. Erano presenti anche la Polizia locale e altri operatori impegnati nelle attività di ricerca e messa in sicurezza.

Intorno alle 5 del mattino del 9 novembre, l’ordigno era stato individuato a circa due metri di profondità, proprio nella zona indicata dalla segnalazione anonima. La bomba era stata recuperata dagli artificieri e portata via in sicurezza.

L’inchiesta della Procura

Già dopo il ritrovamento era emerso che la magistratura di Ravenna aveva aperto un’inchiesta per accertare che cosa fosse realmente accaduto durante i precedenti lavori ferroviari e, soprattutto, verificare l’ipotesi secondo la quale l’ordigno fosse stato scoperto e successivamente occultato.

Ora l’indagine ha ricostruito, secondo l’accusa, anche l’origine delle segnalazioni che avevano permesso di individuare la bomba. Il capocantiere sarebbe infatti l’autore delle comunicazioni anonime inviate circa un anno dopo il presunto occultamento, nelle quali veniva indicato anche il punto in cui cercare l’ordigno.

Con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, i tre indagati hanno ora la possibilità di consultare gli atti, depositare memorie o chiedere di essere interrogati dal pubblico ministero prima delle successive determinazioni della Procura.

Il quadruplicamento ferroviario

Il ritrovamento dell’ordigno aveva aperto anche un fronte politico legato al progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria. Nel dicembre 2025 “Insieme Salviamo Solarolo” e “Sì Cambia Solarolo” avevano presentato un’interpellanza chiedendo chiarimenti sulle bonifiche belliche effettuate nei cantieri e sulle garanzie previste per i futuri lavori.

I due gruppi avevano collegato la vicenda in particolare all’ipotesi di realizzare nel territorio di Solarolo un viadotto con piloni da spingere fino a circa 12 metri di profondità, chiedendo che la definizione del progetto e del tracciato, qualora fosse stata confermata questa soluzione, venisse sospesa fino alla conclusione dell’inchiesta della magistratura.