Cassa di laminazione di Cà Lolli. Il collegio arbitrale dà ragione al Comune di Faenza: respinta la richiesta di danni da 3,6 milioni di Ecoghiaia

La lunga vicenda giudiziaria legata alla cassa di laminazione di Cà Lolli, l’opera destinata a trattenere le piene del fiume Senio e a contribuire alla protezione del territorio dal rischio di allagamenti, registra un nuovo passaggio a favore del Comune di Faenza.

Il collegio arbitrale chiamato a esaminare la controversia ha infatti respinto integralmente le richieste avanzate da Ecoghiaia, escludendo responsabilità dell’amministrazione comunale e confermando, secondo quanto stabilito nella pronuncia, le responsabilità della società rispetto al mancato completamento degli interventi nei tempi previsti.

La vertenza nasce dalla convenzione sottoscritta nel 2010 per la realizzazione dell’opera. L’accordo prevedeva una prima fase di scavo del bacino, attraverso l’estrazione di sabbia e ghiaia da parte dell’impresa, e una seconda fase dedicata alla sistemazione dell’area e alla realizzazione degli argini, necessarie per consegnare alla Regione un’opera completata.

Per l’esecuzione dei lavori erano stati inizialmente previsti cinque anni, termine successivamente prorogato per tre volte. Nel gennaio 2018, davanti a un’ulteriore richiesta di proroga, il Comune, d’intesa con la Regione, decise di non concedere altro tempo e avviò le procedure per l’incasso della fideiussione prevista a garanzia degli impegni assunti.

Da qui è iniziato un articolato contenzioso. Nel 2024 Ecoghiaia si è rivolta a un collegio arbitrale sostenendo che il mancato completamento dello scavo fosse dipeso da circostanze indipendenti dalla propria volontà e contestando l’operato del Comune di Faenza. La società chiedeva un risarcimento superiore a 3,6 milioni di euro, comprendendo nella richiesta sia presunti danni d’impresa sia la restituzione del milione di euro relativo alla garanzia assicurativa già incamerata dall’Ente.

Il collegio arbitrale ha deciso a maggioranza respingendo le richieste della società. Nel dettaglio, la pronuncia esclude responsabilità da parte dell’amministrazione faentina e conferma invece le responsabilità dell’impresa per non aver completato nei tempi stabiliti l’estrazione e la successiva sistemazione dei terreni.

La decisione arbitrale si inserisce in un contenzioso che ha già coinvolto anche la giustizia amministrativa. Il TAR dell’Emilia-Romagna prima e il Consiglio di Stato poi hanno infatti confermato la legittimità delle decisioni assunte dagli uffici pubblici.

A favore del Comune si è aggiunta inoltre una pronuncia del Tribunale civile di Ravenna, attualmente impugnata in Appello. La vicenda, dunque, non è ancora conclusa, considerati i procedimenti tuttora pendenti, ma la decisione del collegio arbitrale rappresenta un ulteriore passaggio favorevole alla posizione sostenuta dal Comune di Faenza e dall’Unione della Romagna Faentina.