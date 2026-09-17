Contratto Assicoop, raggiunta l’ipotesi di rinnovo: aumenti salariali, più previdenza e stop alle penalizzazioni per i neoassunti

Aumenti salariali fino a 153,44 euro a regime per il quarto livello, una clausola di rivalutazione automatica legata all’inflazione, maggiori contributi alla previdenza complementare e, dal 2027, l’abolizione della penalizzazione retributiva per i neoassunti. Sono alcuni dei principali contenuti dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Assicoop, raggiunta il 16 settembre al termine di una trattativa avviata la scorsa primavera. L’intesa, secondo quanto comunicato dai sindacati, dovrà ora completare gli adempimenti formali e istituzionali per essere poi sottoposta all’approvazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Sul fronte economico, l’accordo prevede per la figura media, corrispondente al quarto livello, un aumento tabellare complessivo a regime di 153,44 euro, riparametrato per ciascun livello di inquadramento. Gli incrementi decorreranno per il 3% dal 1° gennaio 2026, per un ulteriore 2,50% dal 1° gennaio 2027 e per un altro 2,50% dal 1° gennaio 2028. È inoltre previsto il pagamento degli arretrati a partire dal 1° gennaio 2026, sia per gli aumenti in busta paga sia per la previdenza complementare.

Una delle novità riguarda proprio il rapporto tra salari e andamento dei prezzi, con l’introduzione di una clausola di rivalutazione automatica collegata all’IPCA NEI. Nei mesi di giugno del 2027, 2028 e 2029 sarà verificata l’inflazione dell’anno precedente e, qualora l’indice consolidato risulti superiore all’aumento stabilito dal contratto, il differenziale sarà riconosciuto attraverso un incremento del tabellare con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in cui viene effettuata la verifica. Il meccanismo continuerà ad operare anche dopo la scadenza del contratto e fino al rinnovo successivo.

Dal 1° gennaio 2027 sarà inoltre eliminata la penalizzazione retributiva prevista per i dipendenti neoassunti, i cosiddetti “livelli N”, uniformando così i livelli retributivi.

Cresce anche il contributo a carico del datore di lavoro destinato alla previdenza complementare, oggi fissato al 2,50%: salirà al 3,50% dal 1° gennaio 2026 e raggiungerà il 4% dal 1° gennaio 2028.

L’ipotesi di rinnovo interviene anche sulla polizza sanitaria. A fronte dell’aumento dei costi dell’assistenza, il premio crescerà complessivamente di 300 euro l’anno per ciascun dipendente iscritto, dei quali 210 euro a carico dell’azienda e 90 euro del lavoratore, con un contestuale ampliamento delle prestazioni previste sia per malattia e infortunio sia sul versante della prevenzione.

Entro il 2028, inoltre, tutte le aziende che ancora non ne dispongono dovranno introdurre una polizza TCM per l’intero personale, con un massimale individuale minimo garantito di 70mila euro, fatti salvi eventuali trattamenti di miglior favore già previsti nei contratti integrativi aziendali.

Tra le novità sul piano dell’organizzazione del lavoro figura anche lo smart working emergenziale. In presenza di eventi climatici estremi o di allerte gravi dichiarate dalle autorità competenti, comprese le ordinanze pubbliche di chiusura di scuole e uffici, nelle aree interessate l’azienda potrà attivare il lavoro agile oppure concedere specifiche giornate di permesso retribuito fino al termine dell’emergenza.

Sul fronte di malattia e infortunio, vengono esclusi dal periodo di comporto i giorni necessari per visite e somministrazione di terapie salvavita. Le parti riconoscono inoltre l’oblio oncologico, inteso come diritto delle lavoratrici e dei lavoratori guariti da gravi patologie oncologiche a non subire discriminazioni in ambito lavorativo nelle fasi di selezione e valutazione, nei percorsi di carriera e nei trattamenti economici.

Cambiano anche i tempi relativi ai provvedimenti disciplinari, con l’estensione a 15 giorni lavorativi del termine per rispondere alle contestazioni.