Da Ravenna al Senegal, arrivati 31 colli di aiuti per i bambini di strada di Dakar

Sono arrivati in Senegal i 31 colli di indumenti e forniture partiti da Ravenna all’inizio di agosto. Il materiale è destinato ai bambini e agli adolescenti che vivono per le strade di Dakar, assistiti dall’associazione senegalese Taxawu Askane Wi, guidata da Maguette Ndaw, che ha già ricevuto gli aiuti e ne sta organizzando la distribuzione con i propri volontari.