Da Ravenna al Senegal, arrivati 31 colli di aiuti per i bambini di strada di Dakar
Sono arrivati in Senegal i 31 colli di indumenti e forniture partiti da Ravenna all’inizio di agosto. Il materiale è destinato ai bambini e agli adolescenti che vivono per le strade di Dakar, assistiti dall’associazione senegalese Taxawu Askane Wi, guidata da Maguette Ndaw, che ha già ricevuto gli aiuti e ne sta organizzando la distribuzione con i propri volontari.
A dare l’annuncio è Charles Tchameni Tchienga, presidente dell’associazione Il Terzo Mondo, che ha promosso e organizzato l’iniziativa nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale “No Future Without Solidarity”, promosso da Lo Sportello del Sorriso.
L’iniziativa porta così a destinazione il materiale raccolto e spedito da Ravenna, con l’obiettivo di sostenere concretamente i minori seguiti dall’associazione locale.