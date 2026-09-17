Due furti in una notte: a Classe scatta la richiesta di telecamere per difendere il paese

Due episodi di furto nella stessa notte, con conseguente allarme e danno economico alle attività colpite, hanno fatto scattare la richiesta del Comitato cittadino di Classe: il messaggio è “vogliamo le telecamere in paese, non ci sentiamo sicuri”.

A parlarne, sul profilo social del Comitato stesso, è il presidente dell’associazione, che accanto al “rammarico e la massima solidarietà per quanto accaduto” rivolta agli esercenti colpiti, pone sul piatto la richiesta all’amministrazione comunale: “il Comitato Cittadino, tra le richieste presentate in questi giorni all’Amministrazione Comunale, ha chiesto espressamente l’installazione di telecamere di sorveglianza in tutti gli ingressi e le uscite del nostro paese, manifestando, qualora il Comune non avesse disponibilità economiche, la volontà di accollarsi tutte le spese per l’acquisto del materiale tecnico”.

A quanto è dato sapere, sembra che la proposta abbia colto nel segno e che dal Comune ci sia disponibilità a discuterne i dettagli, per poter partire quanto prima con l’installazione degli occhi elettronici.