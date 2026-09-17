Ettore Neri festeggia 103 anni: gli auguri dell’Amministrazione comunale di Ravenna
17 settembre 2026 | 12:23
Ettore Neri ha compiuto 103 anni e ha festeggiato l’importante traguardo insieme ai due figli e al resto della famiglia. Nei giorni scorsi ha ricevuto anche la visita dell’assessora Barbara Monti, che gli ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale e gli ha consegnato un mazzo di fiori.
Ettore vive a Ponte Nuovo e, nonostante l’età, mantiene una grande autonomia nella vita quotidiana. Continua anche a coltivare la passione per la cucina e non rinuncia a preparare la sfoglia.
Tra le sue abitudini c’è poi quella di uscire ogni sera per incontrare gli amici e trascorrere un po’ di tempo al bar, mantenendo così una vita sociale attiva.