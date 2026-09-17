Faenza, quasi 200 giovani volontari protagonisti di “Lavori in Unione”: il ringraziamento in Comune

Quasi 200 ragazze e ragazzi che durante l’estate hanno dedicato parte del proprio tempo al volontariato sono stati ricevuti nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre nella Sala del Consiglio comunale di Palazzo Manfredi, a Faenza. L’incontro con l’assessore alle Politiche giovanili Davide Agresti ha concluso l’esperienza di “Lavori in Unione”, con la consegna degli attestati di frequenza e il ringraziamento dell’amministrazione comunale.

Il progetto è rivolto ai giovani tra i 14 e i 19 anni residenti nel territorio o che frequentano gli istituti scolastici locali. Durante l’estate i partecipanti hanno seguito percorsi di due settimane, per almeno 20 ore complessive di attività, affiancati da tutor e dopo una formazione iniziale.

Numerosi gli ambiti nei quali sono stati impegnati: dai centri estivi per l’infanzia, tra CRE, PGE e poli 0-6, ai servizi della pubblica amministrazione, passando per biblioteche e parchi pubblici. Altri ragazzi hanno collaborato nelle strutture ASP dedicate all’assistenza di anziani e persone con disabilità e nelle attività della Protezione civile, mentre alcuni percorsi hanno riguardato il giornalismo locale, il podcasting e la comunicazione digitale.

L’incontro a Palazzo Manfredi ha permesso ai giovani di raccontare le esperienze vissute e all’amministrazione di ringraziarli per il tempo dedicato alla comunità.

«L’incontro nella sala del Consiglio comunale – sottolinea Davide Agresti – è stata prima di tutto l’occasione per ringraziare le ragazze e i ragazzi che hanno scelto di dedicare una parte della propria estate alla comunità ma anche per ascoltare le loro esperienze. Con ‘Lavori in Unione’ hanno avuto la possibilità di sperimentarsi in contesti diversi, mettendo a disposizione tempo, energie e capacità e scoprendo, allo stesso tempo, quanto sia importante il contributo di ciascuno per il bene collettivo».

«Il valore di questo progetto sta proprio nella sua capacità di trasformare il volontariato in un’esperienza concreta di crescita, autonomia e partecipazione. Come amministrazione continueremo a investire su queste opportunità, rafforzando la collaborazione con associazioni, cooperative, enti del Terzo Settore e servizi del territorio, partener fondamentali e di preziosa disponibilità per questo progetto», conclude l’assessore.