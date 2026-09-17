La portata rivoluzionaria delle parole e il loro potere di cura: doppio appuntamento con Vera Gheno al Festival del Buon Vivere

“Le parole sono importanti. Chi parla male pensa male e vive male”, correva il 1989, Nanni Moretti dirigeva e interpretava “Palombella rossa” e questa era una frase destinata a rimanere impressa nelle menti di molte persone, dalle più alle meno cinefile.

E proprio del valore delle parole si parlerà venerdì 18 settembre al Festival del Buon Vivere, in un doppio appuntamento che vedrà ospite la sociolinguista Vera Gheno, alle 18.30 e alle 21.00, nella cornice dell’Auditorium Chiesa di San Giacomo.

Durante il primo incontro si affronterà il tema della parola come rivoluzione, che Gheno ha anticipato ai nostri microfoni: “Spesso si dice che rispetto alle parole i problemi siano ben altri, relegandole in secondo piano, ma questo benaltrismo cela la loro essenzialità da vari punti di vista. Per cominciare, non c’è nessuna istanza o nessun cambiamento che si possa rivendicare o chiedere senza le parole; che si manifesti per la fine delle guerre o per istanze sociali, si useranno sempre e comunque le parole, che dunque rimangono fondamentali per portare avanti qualsiasi cosa ci interessi.”

Le parole, inoltre, hanno la caratteristica di connotare in un senso più o meno preciso tutti i concetti che vogliamo esprimere, non potendo per loro natura essere indifferenti. Esse si legano indissolubilmente alle nostre esperienze, al nostro vissuto quotidiano, alla nostra cultura e ai nostri giudizi. Vera Gheno rende chiara l’importanza della scelta delle parole con un esempio: “Se parlo di GPA (Gestazione Per Altri) o di utero in affitto ho già dichiarato apertamente il mio giudizio sull’argomento senza aggiungere altro. Ecco perché, di fronte a una manipolazione linguistica che – nel bene o nel male – è continua (nel senso che attorno a noi le parole vengono usate continuamente per creare movimenti di opinione), l’unico modo per difendersi dalla manomissione delle parole, citando Carofiglio, è proprio essere consapevoli di questo potere rivoluzionario della parola.”

In un momento storico in cui spesso il significante sembra prevalere sul significato, inglobandolo, e davanti all’esaltazione di atteggiamenti, gesti e prossemica, c’è però ancora spazio per l’importanza delle parole, comprendendo che tutto ciò passa necessariamente dallo smantellamento della struttura argomentativa che ormai sembra diventata imperante: “Siamo abituati alla polarizzazione, alle dicotomie, per cui si prendono due posizioni agli antipodi e si presume si possa prendere l’una o l’altra parte – fa notare la linguista –. Non ci sono da una parte i gesti, i fatti, e dall’altra le parole; siamo animali che comunicano su tanti canali in contemporanea e per questo contano numerosi aspetti, compreso certamente il nostro corpo e la nostra gestualità, ma non bisogna dimenticarsi del canale della parola, che rimane sempre e comunque di particolare rilevanza, soprattutto quando si arriva a un certo grado di complessità del discorso, abbiamo bisogno della parola per dare un’intelaiatura a tematiche molto complesse.”

Dunque ruolo della parola da non sottovalutare ma nemmeno da sopravvalutare, la chiave è rimanere capaci di misurarci con la complessità di una comunicazione che è sempre multilivello. Conta la parola come conta tutto il resto, e cercare di fare una sorta di classifica di cosa è più importante risulta un esercizio sterile che dipende dalla nostra abitudine al polarizzare, che dovremmo imparare a superare.

In un mondo multi-mediale e multi-mediato, però, la potenza delle parole può riuscire a travalicare il medium attraverso il quale si esprimono determinati pensieri e concetti? Secondo Gheno: “Il mezzo contribuisce sicuramente a dare una determinata forma al messaggio, così come diceva McLuhan, e il canale che si usa influisce sulla forma che prende la comunicazione. Detto ciò, credo che questo assunto non vada estremizzato, non bisogna farlo diventare l’unica cosa che conta o una giustificazione per approssimare la comunicazione o trascurarne la qualità solo perché – ad esempio – fatta su canali rapidi come i social network.”

“Sicuramente il mezzo in parte dà forma al messaggio – continua Gheno – ma poi c’è sempre il nostro libero arbitrio di decidere sulla qualità della nostra comunicazione indipendentemente dal canale nel quale comunichiamo. Credo che il leitmotiv del ‘Sui social non si può pretendere di comunicare bene’ spesso venga preso a giustificazione di una certa cialtroneria, quando in realtà online – e sui social in particolare – si possono condividere testi, immagini e video di ogni tipo di qualità e quindi vale la pena prendersi la briga – per una questione di rigore morale proprio – di non comunicare male anche se il mezzo potrebbe spingere a farlo in maniera più superficiale rispetto ad altri contesti. C’è la responsabilità che non può essere omessa dal processo della comunicazione che è la responsabilità di scegliere le parole.”

Vera Gheno sarà anche una delle ospiti dell’appuntamento delle 21.00 “Le parole della cura”, a cura di Associazione Amici dell’Hospice, sempre nell’Auditorium Chiesa di San Giacomo, perché le parole sono importanti, ma quando si tratta di cura e del prendersi cura ancora di più. Con lei anche Laura Giunchi, Lettrice Hospice “Valerio Grassi “ – Associazione Amici Hospice; Chiara Locatelli, Responsabile Cure Palliative Neonatali e assistenza pazienti con Trisomia 21, IRCCS Sant’Orsola e Romina Rossi Medico Palliativista AUSL Romagna – Ricercatrice Senior UNIBO.