Neogenitori e famiglie in attesa, ripartono gli incontri gratuiti a Lugo e Conselice

Riparte anche quest’anno “Famiglie al Centro”, lo spazio gratuito e ad accesso libero dedicato alle neofamiglie e alle famiglie in attesa della Bassa Romagna. Gli incontri si svolgono nelle due sedi del Centro per le famiglie di Lugo e Conselice, offrendo ai genitori un’occasione per condividere esperienze, dubbi e difficoltà legati alla vita familiare.

A Conselice l’appuntamento è ogni lunedì dalle 10 nella sede di via Vacchi, mentre a Lugo ci si ritrova ogni giovedì, sempre dalle 10, in viale Europa 128.

Gli incontri permettono a genitori e operatori del Centro per le famiglie di confrontarsi liberamente sulle gioie e sulle fatiche della quotidianità, in un ambiente accogliente e senza pressioni.

Agli appuntamenti settimanali si affiancano periodicamente incontri dedicati a temi specifici del percorso genitoriale, dalla gravidanza al post-parto, dalle prime letture condivise con i bambini al trasporto dei bebè in fascia. Sono previsti anche momenti più informali, come i baby swap party, e attività di yoga in gravidanza rivolte alle future mamme che desiderano prendersi cura di sé e condividere l’esperienza con altre donne in attesa.