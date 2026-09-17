Nuovo logo Legacoop sul Palazzo della Cooperazione di via Faentina a Ravenna

Le operazioni di smontaggio della vecchia insegna e installazione della nuova hanno richiesto alcune ore e segnano anche a Ravenna il passaggio al nuovo logo di Legacoop, realizzato dal designer Antonio Romano , fondatore dell’agenzia InArea e vincitore del Compasso d’Oro alla carriera.

Il cambio di immagine si inserisce in una storia che ha visto alcuni grandi nomi della grafica confrontarsi con l’identità visiva delle realtà cooperative e mutualistiche. Tra questi anche Albe Steiner e Bob Noorda.

«Al centro del nuovo logo – sottolinea il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi – c’è ora il simbolo dell’uguaglianza, veicolo di un messaggio che sottolinea il valore democratico dell’impresa cooperativa e il suo ruolo per un modello di sviluppo più inclusivo e sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale. È una scelta di comunicazione che abbiamo condiviso appieno e che ora spicca su uno dei fulcri del movimento cooperativo romagnolo, all’interno del quale lavorano oltre 200 persone. Come ha sottolineato il presidente di Legacoop nazionale, Simone Gamberini nel corso della conferenza programmatica, si tratta di una immagine di forte impatto per tutti coloro che entrano in contatto con la nostra associazione, in coerenza con l’impegno che Legacoop e le cooperative associate assicurano per contrastare le disuguaglianze economiche e sociali».