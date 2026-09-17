Pineta di San Vitale e Pialassa Baiona, al via l’autunno di Sentieri&Sapori: la prima escursione è già sold out

Dalla collina alla pineta, seguendo i sentieri del territorio ravennate tra natura, storia e sapori locali. Dopo il buon riscontro degli appuntamenti primaverili, Sentieri&Sapori torna con il programma autunnale promosso da CNA Ravenna e parte subito con il tutto esaurito.

La prima escursione è in programma domenica 20 settembre e porterà i partecipanti nella Pineta di San Vitale e nella Pialassa Baiona, all’interno del Parco del Delta del Po. Un percorso di circa 5 chilometri, facile e adatto a tutte e tutti, accompagnato da guide ambientali escursionistiche qualificate. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Slow Food Ravenna.

Il ritrovo è fissato alle 8.30 al ristorante Cà del Pino, in via Romea Nord 295. Al termine della camminata, secondo la formula ormai consolidata di Sentieri&Sapori, è previsto il pranzo con un menù dedicato. Tra gli iscritti ci sono anche persone provenienti da fuori provincia, segnale dell’interesse che il progetto sta raccogliendo anche oltre il territorio ravennate.

Il percorso attraverserà uno degli ambienti più caratteristici del Parco del Delta del Po, dove la pineta incontra l’acqua della Pialassa. Tra pini domestici, canneti e specchi d’acqua, i partecipanti potranno osservare cigni, fenicotteri e numerose specie di uccelli migratori che in questo periodo attraversano e frequentano le zone umide ravennati.

La passeggiata sarà anche l’occasione per conoscere la storia della Pineta di San Vitale, uno dei luoghi simbolo del territorio, legato a vicende importanti della storia ravennate, dalla Trafila Garibaldina agli eventi della Resistenza.

Con Sentieri&Sapori, CNA Ravenna punta a costruire una proposta di turismo lento e naturalistico capace di affiancarsi alle altre forme di offerta turistica del territorio – sottolineano -. Il progetto mette in relazione guide ambientali escursionistiche, ristoranti, agriturismi e operatori locali, con l’obiettivo di valorizzare insieme il patrimonio naturale e quello enogastronomico del Ravennate.

All’appuntamento di domenica sarà presente anche Barbara Monti, assessora alle Aree Naturali e al Parco del Delta del Po del Comune di Ravenna, che porterà il saluto dell’Amministrazione comunale.