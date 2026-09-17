Più verde e zone d’ombra a Ravenna: saranno piantati 107 nuovi alberi. Investimento da 110mila euro

Il Comune di Ravenna investirà 110mila euro per mettere a dimora 107 nuovi alberi in diverse zone della città, con l’obiettivo di rafforzare il patrimonio verde, aumentare le aree ombreggiate e contribuire a contrastare le isole di calore. La Giunta ha approvato la delibera che dà il via a un intervento diffuso, che comprenderà anche la rimozione delle ceppaie residue e la sostituzione degli alberi abbattuti dalle intemperie, deperiti o secchi.

Le nuove piante saranno distribuite in più strade e piazze. Via Tommaso Gulli avrà 36 nuovi alberi, insieme alla rimozione di nove ceppaie e alla chiusura dei ceppi collocati in posizioni non più considerate idonee. Altre 50 alberature saranno messe a dimora nelle vie Vesuvio, Etna e Stromboli, dove l’intervento servirà a far fronte al deperimento dei Prunus. In via San Pier Damiano ne arriveranno 20, mentre un nuovo albero sarà piantato in piazza Kennedy, ripristinando quanto previsto dal progetto originario.

Per le sostituzioni sono state individuate specie ritenute più adatte al contesto urbano e capaci di svilupparsi senza creare interferenze con la viabilità e la segnaletica. Tra quelle previste figurano Lagerstroemia indica e Albizia julibrissin, mentre in piazza Kennedy sarà reintegrata una Paulownia tomentosa.