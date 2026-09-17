Rifiuti, dal PNRR nuovi centri di raccolta e servizi smart: gli interventi realizzati nel Ravennate dal Gruppo Hera

Nuovi centri di raccolta, strutture interrate, cassonetti intelligenti e casette informatizzate. Sono alcune delle infrastrutture e delle tecnologie realizzate anche nel Ravennate nell’ambito del programma del Gruppo Hera finanziato in parte con le risorse del PNRR.

Complessivamente, in Emilia-Romagna il programma ha coinvolto 34 progetti per 23 milioni di euro di investimenti. Di questi, 15,8 milioni sono stati coperti dai contributi del PNRR, erogati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica attraverso ATERSIR. Secondo Hera, queste risorse non gravano sulle tariffe degli utenti.

Nel territorio della provincia di Ravenna gli interventi hanno riguardato sia le strutture destinate alla raccolta sia l’introduzione di sistemi tecnologici per rendere più controllato e informatizzato il servizio.

Nuovi e vecchi centri di raccolta

Una parte importante del programma ha riguardato i centri di raccolta. Nel territorio ravennate è stato realizzato un nuovo centro di raccolta nel comune di Ravenna, mentre sono stati adeguati e ammodernati 10 centri già esistenti: uno nel territorio di Faenza e nove nel comune di Ravenna, comprese diverse strutture situate nelle frazioni del litorale.

Gli interventi hanno previsto adeguamenti normativi e impiantistici, il potenziamento delle dotazioni di sicurezza e nuove tecnologie a supporto sia delle attività degli operatori sia dei conferimenti.

Il programma regionale ha previsto complessivamente l’ammodernamento di 17 centri di raccolta già esistenti: oltre ai dieci ravennati, sette sono stati interessati da lavori nella provincia di Modena.

A Faenza e Cervia arrivano le isole ecologiche interrate

Tra gli interventi realizzati nel Ravennate ci sono anche le isole ecologiche interrate di Faenza e Cervia. In questo caso i contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati sotto il piano stradale, mentre in superficie rimangono i punti attraverso i quali gli utenti possono effettuare il conferimento.

La soluzione consente di ridurre l’ingombro delle attrezzature in superficie e di organizzare diversamente gli spazi dedicati alla raccolta dei rifiuti.

Cassonetti intelligenti e sistemi Smarty

Il programma PNRR ha interessato anche la componente tecnologica della raccolta. I sistemi Smarty, che permettono l’identificazione dell’utenza e la registrazione dei conferimenti, sono stati introdotti, tra gli altri territori, nei comuni di Ravenna, Faenza, Brisighella e Cervia. La raccolta dei dati consente di avere informazioni sui conferimenti e di utilizzarle per il monitoraggio e la gestione del servizio.

Un altro intervento riguarda le casette informatizzate, strutture per il conferimento controllato dei rifiuti dotate di sistemi digitali per la gestione degli accessi e il monitoraggio delle attrezzature. Nel Ravennate sono state installate a Ravenna, Faenza, Cervia, Lugo, Alfonsine, Massa Lombarda, Bagnacavallo e Castel Bolognese.

Si tratta quindi di interventi distribuiti sia nei principali centri sia nei comuni della Bassa Romagna, con una componente tecnologica che affianca le opere sulle infrastrutture fisiche.

23 milioni di investimenti, 15,8 milioni dal PNRR

Nel complesso, i 34 progetti realizzati da Hera in Emilia-Romagna hanno generato 23 milioni di euro di investimenti, con 15,8 milioni coperti dai finanziamenti PNRR.

Gli interventi rientrano nella Missione 2 del Piano, dedicata alla “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, e nella componente relativa all’economia circolare e all’agricoltura sostenibile.

I progetti sono stati realizzati nel rispetto del principio DNSH (“Do No Significant Harm”), previsto dal PNRR per evitare che gli interventi finanziati producano danni significativi agli obiettivi ambientali. Hera segnala inoltre l’introduzione, dove possibile, di soluzioni per l’efficienza energetica, l’utilizzo di fonti rinnovabili, la riduzione dei consumi e l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici.

«Nel complesso, gli investimenti hanno coinvolto territori differenti per dimensione, collocazione e caratteristiche – commenta Giulio Renato, Direttore Centrale Servizi Ambientali e Flotte del Gruppo Hera –, dai capoluoghi ai centri costieri, dalle aree della pianura ai comuni dell’Appennino modenese. La distribuzione degli interventi riflette la volontà del Gruppo di rafforzare in modo diffuso le infrastrutture e i servizi a supporto della valorizzazione dei rifiuti. Con la conclusione del programma, i territori interessati dispongono oggi di infrastrutture, tecnologie e strumenti operativi che rafforzano la qualità dei servizi ambientali e costituiscono una base concreta per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ed economia circolare».

Per Vito Belladonna, direttore di ATERSIR, i finanziamenti del PNRR hanno rappresentato «una grande opportunità per incrementare e accelerare gli investimenti», contribuendo, secondo quanto afferma, a migliorare la qualità della raccolta, il controllo e il monitoraggio dei servizi.

L’intervento, aggiunge Belladonna, è stato il risultato della collaborazione tra ATERSIR, amministrazioni e Gruppo Hera, con l’obiettivo di rispettare le scadenze previste dal PNRR.