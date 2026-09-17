Sagra del Caplét, arriva il “Sigarettone” di Hera per la raccolta dei mozziconi

Un’attenzione particolare all’ambiente accompagnerà quest’anno la Sagra del Caplét di Porto Fuori, in programma da venerdì 18 a lunedì 21 settembre. Durante la manifestazione saranno infatti collocati in diversi punti i “Sigarettoni”, appositi contenitori destinati al conferimento dei mozziconi, grazie alla collaborazione tra il Gruppo Hera e l’Aps Comitato Sagre.

Alla Sagra del Caplét ogni anno vengono serviti oltre 4 mila coperti, e sin dalla nascita l’evento si è contraddistinto tanto per la natura sociale quanto per l’attenzione alla corretta differenziazione dei rifiuti. Quest’anno con una sensibilità aumentata, non soltanto grazie al Sigarettone, ma anche con dei cartelli dedicati realizzati da Hera per agevolare i volontari nel corretto conferimento dei rifiuti prodotti dalla sagra, come i bicchieri, le posate, i tovaglioli e così via. Per di più, l’azienda ha svolto un corso di formazione sulla raccolta differenziata dedicato a tutte le persone impegnate nel servizio ai tavoli e ha realizzato una presentazione sullo stesso tema che verrà proiettata senza soluzione di continuità all’interno degli spazi della sagra.