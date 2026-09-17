Si finge dipendente della società di autonoleggio e gli fa pagare una falsa assicurazione: truffato un ravennate

È partito da una ricerca online e sembrava un normale noleggio di un’auto. Per un cittadino di Ravenna, però, la procedura si è trasformata in una truffa: dopo essere entrato in un sito apparentemente riconducibile a Europcar ed avere richiesto il noleggio di un’autovettura, è stato contattato telefonicamente da un uomo che si è presentato come dipendente della società.

Una telefonata costruita in modo da sembrare del tutto credibile. Il sedicente operatore ha spiegato al ravennate che, per completare il noleggio, era necessario versare una somma aggiuntiva per una presunta “assicurazione furto”.

Il dettaglio che avrebbe dovuto insospettire, ma che nella circostanza è apparso plausibile alla vittima, è stato il metodo di pagamento. Il falso dipendente ha infatti indicato al cittadino di recarsi in una tabaccheria per effettuare il versamento, fornendogli le indicazioni necessarie per completare la transazione. Convinto di stare pagando una prestazione collegata al noleggio dell’auto, il cittadino ha seguito le istruzioni ed effettuato il pagamento.

La vera sorpresa è arrivata soltanto successivamente, quando il ravennate si è presentato per ritirare l’autovettura. Gli addetti della società di autonoleggio hanno infatti verificato che la somma versata non era in alcun modo riconducibile a Europcar e che nessuna “assicurazione furto” era stata richiesta per il noleggio.

A quel punto è emerso il meccanismo della truffa: i malviventi avevano utilizzato abusivamente il nome e i riferimenti di una società realmente esistente per rendere credibile una procedura di prenotazione e convincere la vittima a effettuare un pagamento.

Non si è quindi trattato semplicemente di un sito poco affidabile, ma di una procedura costruita per simulare il contatto con una vera società di autonoleggio, dalla ricerca online alla telefonata del falso operatore fino alla richiesta di denaro.

L’episodio conferma i rischi delle truffe online nelle quali vengono utilizzati nomi, loghi e riferimenti di aziende conosciute per costruire siti e contatti apparentemente professionali.

Un elemento a cui prestare particolare attenzione sono le richieste di pagamenti aggiuntivi e urgenti per completare una prenotazione, soprattutto quando vengono indicate modalità di pagamento insolite o non previste dalle normali procedure della società.

Prima di versare denaro è quindi importante verificare direttamente con l’azienda che la richiesta sia autentica, utilizzando i recapiti presenti sui canali ufficiali della società e non esclusivamente numeri di telefono, link o contatti forniti durante la procedura online.