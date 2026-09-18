Aeroporto Forlì-Ravenna, dopo l’intesa i commenti: «Una strategia per la Romagna»

«Il protocollo tra i Comuni di Ravenna e Forlì e F.A. S.r.l. sull’aeroporto “Luigi Ridolfi” Forlì-Ravenna è una buona notizia. È una scelta importante, che indica una direzione da perseguire: quella di una Romagna che pensa insieme le proprie infrastrutture e costruisce una strategia comune per mobilità, turismo e sviluppo economico.

Porto di Ravenna, terminal crociere, aeroporto di Forlì, ferrovia, autostrade, grandi assi stradali e trasporto pubblico devono essere nodi di una stessa rete. Per Ravenna questa è una sfida decisiva: vogliamo una città sempre più connessa alla Romagna, a Bologna, alle grandi direttrici nazionali e all’Europa.

È la stessa esigenza richiamata dal sindaco Alessandro Barattoni. La crescita del porto, della logistica, della crocieristica, del turismo e degli investimenti produttivi deve essere accompagnata da infrastrutture adeguate e da una maggiore efficienza delle nostre connessioni.

Ci sono opere strategiche sulle quali occorre avanzare: dalla SS67 e dalla Ravegnana-bis alla variante di Mezzano e alla SS16, dal potenziamento dei collegamenti ferroviari e del nodo portuale al quadruplicamento Bologna-Castel Bolognese, fino all’A14 e al nodo bolognese. Interventi diversi, che devono però essere inseriti in una visione coerente della Ravenna e della Romagna dei prossimi decenni.

Anche per questo, insieme agli altri parlamentari romagnoli, abbiamo portato all’attenzione del Ministro delle Infrastrutture con un’interrogazione la necessità di dare certezza a opere, finanziamenti e tempi di realizzazione. Il nostro approccio è istituzionale e concreto: sostenere ogni passo avanti e, nello stesso tempo, chiedere al Governo di riconoscere nella propria programmazione nazionale la centralità infrastrutturale della Romagna, attraverso un confronto costante con gli enti locali.

Ravenna ospita uno dei principali porti italiani ed è un nodo logistico ed energetico strategico per l’Emilia-Romagna e per il Nord Est. Migliorare l’accessibilità significa rafforzare la competitività di un sistema che ha una funzione nazionale.

Lo stesso vale per il turismo. Il nuovo terminal crociere, il patrimonio UNESCO, la costa e il turismo culturale, naturalistico e congressuale rappresentano un potenziale straordinario. Il rapporto con l’aeroporto di Forlì può rafforzarlo ulteriormente, soprattutto se saremo capaci di rendere sempre più semplici ed efficienti i collegamenti tra aeroporto, ferrovia, Ravenna, costa e terminal crociere.

Questa intesa contiene infine un messaggio che considero particolarmente importante: una strategia romagnola cooperativa ci rende tutti più forti. Forlì, Ravenna, Cesena e Rimini possono aumentare insieme la capacità di attrarre visitatori, investimenti e nuovi collegamenti, valorizzando le rispettive specificità dentro una proposta territoriale comune.

La scelta della denominazione “Aeroporto Luigi Ridolfi Forlì-Ravenna” è un passaggio importante e un’occasione da cogliere, che riconosce una relazione territoriale già esistente

e le attribuisce una prospettiva nuova. Per questo va dato merito ai sindaci e alle amministrazioni che hanno lavorato per costruire questa intesa, scegliendo la strada della collaborazione e di una visione di area vasta.

A questo passaggio importante lavoreremo perché seguano altri passi concreti: collegamenti più efficienti, infrastrutture adeguate e una sempre maggiore integrazione tra aeroporto, ferrovia, porto, città e costa. L’obiettivo comune è costruire una Romagna più accessibile, interconnessa e competitiva, capace di presentarsi con maggiore forza in Italia e in Europa. È una prospettiva sulla quale Comuni, Regione, Parlamento e Governo possono e devono lavorare insieme».