Aeroporto Forlì-Ravenna, dopo l’intesa i commenti: «Una strategia per la Romagna»
L’intesa tra i Comuni di Ravenna e Forlì e F.A. S.r.l. per la promozione e lo sviluppo dell’aeroporto “Luigi Ridolfi” Forlì-Ravenna trova il consenso di diversi attori del territorio romagnolo, che ci vedono un’occasione per rafforzare i collegamenti e costruire una strategia infrastrutturale che superi i confini dei singoli territori.
Il presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, Giorgio Guberti
“Ribadisco quelle che a mio avviso devono essere le priorità in tema di sviluppo infrastrutturale: la prima riguarda una programmazione stabile che porti alla realizzazione di investimenti adeguati; la seconda lo sviluppo dell’intermodalità, affinché strada, ferrovia, porti, aeroporti e piattaforme logistiche possano operare come un sistema realmente integrato. Evidenzio, anche alla luce della sempre maggiore operatività della Zona Logistica Semplificata, la necessità di accelerare la digitalizzazione delle infrastrutture e dei servizi, favorendo interoperabilità dei dati e procedure integrate. Accolgo, quindi, con favore la notizia della firma dell’accordo tra i Comuni di Ravenna e Forlì per la promozione dello scalo forlivese e lo sviluppo integrato dell’accessibilità e dei traffici. Qualsiasi elemento di collaborazione istituzionale che superi i confini amministrativi a favore dello sviluppo infrastrutturale va apprezzato per i benefici di area vasta che può apportare, anche in un’ottica di attrattività, non solo del territorio romagnolo ma dell’intera regione. L’auspicio è che questa sinergia porti ad un generale miglioramento dell’accessibilità ai territori e al porto di Ravenna, attraverso l’ammodernamento delle infrastrutture correlate, quali ad esempio la SS 67 “Ravegnana”.
La deputata PD Ouidad Bakkali
«Il protocollo tra i Comuni di Ravenna e Forlì e F.A. S.r.l. sull’aeroporto “Luigi Ridolfi” Forlì-Ravenna è una buona notizia. È una scelta importante, che indica una direzione da perseguire: quella di una Romagna che pensa insieme le proprie infrastrutture e costruisce una strategia comune per mobilità, turismo e sviluppo economico.
Porto di Ravenna, terminal crociere, aeroporto di Forlì, ferrovia, autostrade, grandi assi stradali e trasporto pubblico devono essere nodi di una stessa rete. Per Ravenna questa è una sfida decisiva: vogliamo una città sempre più connessa alla Romagna, a Bologna, alle grandi direttrici nazionali e all’Europa.
È la stessa esigenza richiamata dal sindaco Alessandro Barattoni. La crescita del porto, della logistica, della crocieristica, del turismo e degli investimenti produttivi deve essere accompagnata da infrastrutture adeguate e da una maggiore efficienza delle nostre connessioni.
Ci sono opere strategiche sulle quali occorre avanzare: dalla SS67 e dalla Ravegnana-bis alla variante di Mezzano e alla SS16, dal potenziamento dei collegamenti ferroviari e del nodo portuale al quadruplicamento Bologna-Castel Bolognese, fino all’A14 e al nodo bolognese. Interventi diversi, che devono però essere inseriti in una visione coerente della Ravenna e della Romagna dei prossimi decenni.
Anche per questo, insieme agli altri parlamentari romagnoli, abbiamo portato all’attenzione del Ministro delle Infrastrutture con un’interrogazione la necessità di dare certezza a opere, finanziamenti e tempi di realizzazione. Il nostro approccio è istituzionale e concreto: sostenere ogni passo avanti e, nello stesso tempo, chiedere al Governo di riconoscere nella propria programmazione nazionale la centralità infrastrutturale della Romagna, attraverso un confronto costante con gli enti locali.
Ravenna ospita uno dei principali porti italiani ed è un nodo logistico ed energetico strategico per l’Emilia-Romagna e per il Nord Est. Migliorare l’accessibilità significa rafforzare la competitività di un sistema che ha una funzione nazionale.
Lo stesso vale per il turismo. Il nuovo terminal crociere, il patrimonio UNESCO, la costa e il turismo culturale, naturalistico e congressuale rappresentano un potenziale straordinario. Il rapporto con l’aeroporto di Forlì può rafforzarlo ulteriormente, soprattutto se saremo capaci di rendere sempre più semplici ed efficienti i collegamenti tra aeroporto, ferrovia, Ravenna, costa e terminal crociere.
Questa intesa contiene infine un messaggio che considero particolarmente importante: una strategia romagnola cooperativa ci rende tutti più forti. Forlì, Ravenna, Cesena e Rimini possono aumentare insieme la capacità di attrarre visitatori, investimenti e nuovi collegamenti, valorizzando le rispettive specificità dentro una proposta territoriale comune.
La scelta della denominazione “Aeroporto Luigi Ridolfi Forlì-Ravenna” è un passaggio importante e un’occasione da cogliere, che riconosce una relazione territoriale già esistente
e le attribuisce una prospettiva nuova. Per questo va dato merito ai sindaci e alle amministrazioni che hanno lavorato per costruire questa intesa, scegliendo la strada della collaborazione e di una visione di area vasta.
A questo passaggio importante lavoreremo perché seguano altri passi concreti: collegamenti più efficienti, infrastrutture adeguate e una sempre maggiore integrazione tra aeroporto, ferrovia, porto, città e costa. L’obiettivo comune è costruire una Romagna più accessibile, interconnessa e competitiva, capace di presentarsi con maggiore forza in Italia e in Europa. È una prospettiva sulla quale Comuni, Regione, Parlamento e Governo possono e devono lavorare insieme».
I segretario comunale PD Lorenzo Margotti e quello provinciale Nicola Dalmonte
«L’intesa sull’aeroporto Forlì-Ravenna va nella direzione giusta perché guarda allo scalo non come a un’infrastruttura circoscritta a un solo territorio, ma come a un punto di riferimento per un’area più ampia. È una prospettiva che può rafforzare le potenzialità turistiche ed economiche di Ravenna e costruire nuove connessioni tra realtà che già oggi hanno relazioni molto strette.
Il valore dell’accordo sta proprio nel fatto che non si limita alla nuova denominazione. C’è l’ambizione di costruire una strategia territoriale nella quale lo sviluppo dello scalo tenga maggiormente conto delle caratteristiche e delle esigenze del territorio ravennate, a partire dal turismo e dalla crescita del comparto crocieristico, e nella quale porto e aeroporto possano essere considerati parti complementari di un sistema più integrato.
Perché questa prospettiva possa dispiegare pienamente le proprie possibilità è necessario accompagnarla con un miglioramento dell’accessibilità. Il rapporto tra Ravenna e lo scalo passa anche dalla qualità delle infrastrutture stradali con il miglioramento della Ravegnana, dal trasporto pubblico e dalla possibilità di costruire connessioni più efficaci con la stazione e con il porto. In questo senso è significativo che Forlì e Ravenna scelgano di muoversi insieme nei confronti degli altri livelli istituzionali.
La nuova legge regionale sul sistema aeroportuale offre inoltre un quadro nel quale sviluppare questa collaborazione, rafforzando l’integrazione tra gli scali e i territori che servono. La sfida è fare dell’aeroporto Forlì-Ravenna un tassello di una strategia più ampia, capace di mettere in relazione infrastrutture, sviluppo economico e attrattività turistica, con una visione che guardi all’intera Romagna».
Cna Ravenna
CNA Ravenna esprime «estremo interesse e favore» per il protocollo tra i Comuni di Ravenna e Forlì sulla promozione dell’aeroporto “Luigi Ridolfi”, considerandolo un’opportunità per rafforzare la competitività turistica ed economica della Romagna. L’associazione sottolinea la necessità di superare i confini comunali e provinciali e di costruire una visione territoriale integrata, nella quale porto, aeroporti, stazione dell’Alta Velocità e infrastrutture di collegamento siano parte di un unico sistema strategico: “Le politiche di sviluppo infrastrutturale, la promozione turistica e le strategie di crescita economica richiedono oggi la capacità di fare sistema, superando logiche di campanile e valorizzando le specificità di ciascun territorio all’interno di un disegno comune”.
“L’accordo tra Ravenna e Forlì si deve inserire inoltre, nel più ampio contesto del sistema aeroportuale regionale e della cabina di regia prevista dalla normativa della Regione Emilia-Romagna – sostengono da Cna -, contribuendo al rafforzamento del rapporto tra il porto di Ravenna e l’aeroporto di Forlì, da valorizzare come hub logistici strategici per la Romagna e per l’intera regione”. L’associazione richiama però anche l’urgenza di intervenire sulle infrastrutture viarie, indicando in particolare l’adeguamento della Ravegnana-SS67 come prioritario per sostenere i crescenti volumi di traffico e garantire maggiore sicurezza.
Infine, per CNA Ravenna, l’associazione del nome della città allo scalo di Forlì può contribuire a rafforzare il posizionamento dell’aeroporto e a valorizzare anche la riconoscibilità internazionale di Ravenna come città d’arte.