Aeroporto Forlì-Ravenna, firmato il protocollo: ora si spinga sulla Nuova Ravegnana e sui collegamenti tra le due città

Ravenna entra ufficialmente nella strategia di promozione dell’aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì. I Comuni di Ravenna e Forlì e F.A. S.r.l., società che gestisce lo scalo, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che punta a rafforzare il ruolo dell’aeroporto come infrastruttura di riferimento per un bacino territoriale che comprende anche l’area ravennate. L’accordo prevede, tra le altre cose, l’adozione della denominazione promozionale “Aeroporto ‘Luigi Ridolfi’ Forlì-Ravenna”, azioni comuni per promuovere nuove rotte e interventi per migliorare i collegamenti con Ravenna.

Alla base dell’intesa c’è la considerazione che il bacino di riferimento dello scalo vada oltre i confini della provincia di Forlì-Cesena. L’aeroporto, operativo dal 1936 e affidato in concessione trentennale a F.A. S.r.l., serve infatti un territorio più ampio che comprende in particolare l’area ravennate. Un rapporto che trova già un riscontro anche sul piano commerciale: i principali vettori che operano sullo scalo lo identificano con riferimento congiunto a Forlì e Ravenna.

Il protocollo si inserisce nel nuovo quadro definito dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna 20 aprile 2026, n. 1, che inquadra gli aeroporti regionali in un sistema equilibrato e interconnesso. La legge istituisce una cabina di regia composta da Regione, Comuni sede di aeroporto, gestori, APT Servizi e Unioncamere e destina risorse specifiche agli scali con meno di 700mila passeggeri annui.

Uno degli elementi centrali dell’accordo è la nuova denominazione. F.A. S.r.l. adotterà “Aeroporto ‘Luigi Ridolfi’ Forlì-Ravenna” nella comunicazione istituzionale e commerciale e nei rapporti con compagnie aeree, tour operator e operatori del settore. Il gestore dovrà inoltre curare l’adeguamento delle diciture presso le compagnie e i sistemi di distribuzione.

Il protocollo stabilisce anche una serie di impegni per il gestore dello scalo. F.A. S.r.l. dovrà condividere con i Comuni gli indirizzi del piano di sviluppo, riferire periodicamente sui dati di traffico e sui rapporti con i vettori e valorizzare, nella programmazione delle rotte, la domanda proveniente dal territorio ravennate. Tra i segmenti indicati ci sono il traffico crocieristico, congressuale e culturale. È previsto inoltre l’obiettivo di favorire l’insediamento di servizi e attività coerenti con il sistema logistico dei due territori.

Il Comune di Forlì sosterrà la denominazione “Forlì-Ravenna” nelle proprie sedi istituzionali e si coordinerà con Ravenna per la promozione turistica e l’attrazione di investimenti. Il Comune di Ravenna, invece, promuoverà lo scalo come aeroporto di riferimento della città, sia per le tratte già attive sia per i nuovi collegamenti, e lavorerà per favorire il raccordo con l’Autorità di Sistema Portuale e con gli operatori del comparto crocieristico e ricettivo.

L’accordo prevede anche un’azione congiunta dei due Comuni nei confronti della Regione e dello Stato per il pieno riconoscimento del ruolo dell’aeroporto nel sistema aeroportuale regionale.

Particolare attenzione viene riservata all’accessibilità. Le parti chiederanno insieme a Regione, ANAS e gestori del trasporto pubblico l’ammodernamento della SS 67 “Ravegnana”, collegamenti dedicati tra l’aeroporto, la stazione ferroviaria e il porto di Ravenna e la progressiva integrazione dello scalo nella rete ferroviaria e del trasporto pubblico regionale.

Il protocollo potrà essere attuato anche attraverso un tavolo tecnico di coordinamento, incaricato di monitorare gli effetti dell’intesa, predisporre un piano annuale di azioni congiunte e coinvolgere altri soggetti interessati. L’accordo non comporta oneri finanziari diretti a carico delle parti.

L’intesa è inoltre aperta alla partecipazione di altri enti locali, delle Camere di commercio della Romagna, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, di APT Servizi, delle associazioni di categoria e delle imprese.

Il protocollo considera infine il rapporto tra aeroporto e porto di Ravenna come parte di un sistema più ampio. La crescita dei traffici crocieristici e commerciali del porto e lo sviluppo dello scalo forlivese vengono infatti ricondotti a un’unica prospettiva logistica, turistica e produttiva di area vasta.

“Con la firma del protocollo per l’Aeroporto ‘Luigi Ridolfi’ Forlì-Ravenna compiamo una scelta concreta e strategica che supera i campanili per migliorare l’attrattività e la competitività della Romagna”, commenta il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni. “Abbiamo dato una cornice istituzionale a un progetto”.

Per Barattoni, l’intesa rappresenta anche un tassello della strategia di internazionalizzazione di Ravenna, in relazione alla crescita del turismo internazionale e all’offerta culturale della città, e può rafforzare il rapporto tra porto e aeroporto.

“Porto e aeroporto infatti non sono in competizione: sono parti complementari di un unico sistema di area vasta che deve contribuire a rendere la Romagna più accessibile, attrattiva e competitiva”, afferma il sindaco.

Barattoni sottolinea infine gli obiettivi operativi dell’accordo: “promuovere nuove rotte legate alla domanda ravennate, attrarre vettori e investimenti, chiedere con una voce sola ad ANAS e ai gestori del trasporto pubblico l’ammodernamento della SS 67 Ravegnana e collegamenti veloci tra l’aeroporto, la stazione ferroviaria e il porto di Ravenna”.