Agrivoltaico a Conselice, il Pd chiede di ridimensionare il progetto: “Sì alla transizione energetica, ma non così”

Il Partito Democratico di Conselice sostiene la transizione energetica, ma chiede una profonda revisione del progetto di parco agrivoltaico previsto sul territorio comunale, giudicandone eccessive le dimensioni e critica la localizzazione. La posizione è stata definita nel corso di una Direzione comunale convocata appositamente per esaminare l’intervento e le sue possibili ricadute.

Il progetto prevede un impianto da 167 MW distribuito su circa 300 ettari, a partire dai terreni vicini al quartiere dei Fiumi, nella zona del cimitero e del depuratore comunale, fino a interessare un’ampia porzione di aree agricole in direzione di Lavezzola.

Il Pd di Conselice parte da una posizione favorevole allo sviluppo delle energie rinnovabili, ma pone una serie di condizioni legate alle caratteristiche del territorio. “La transizione energetica è un obiettivo fondamentale: contrastare il cambiamento climatico, aumentare l’autosufficienza energetica e ridurre i costi per la comunità sono priorità che condividiamo. Ma la transizione non può prescindere dal territorio in cui viene realizzata. Dimensioni, localizzazione e ricadute devono essere compatibili con le caratteristiche di Conselice e con un’equa distribuzione dei benefici”, afferma il partito.

Una delle principali perplessità riguarda proprio l’estensione prevista. I 300 ettari, secondo il Pd, rappresentano una superficie considerevole per un territorio dalla forte vocazione agricola e concentrare l’impianto in un’unica grande area potrebbe modificare significativamente il rapporto tra agricoltura e territorio, limitando allo stesso tempo le opportunità per le numerose aziende agricole locali.

Alle dimensioni si aggiungono le questioni legate alla collocazione del parco: la vicinanza alle abitazioni, l’impatto sul paesaggio, le possibili conseguenze sul valore di immobili e terreni e la compatibilità con il cimitero e con il depuratore comunale. Il Pd sottolinea inoltre che l’infrastruttura sarebbe destinata a rimanere sul territorio per circa trent’anni.

Un altro aspetto sul quale viene chiesto un approfondimento riguarda la componente agricola dell’agrivoltaico e la sua effettiva tenuta nel tempo. I terreni interessati, viene ricordato dal PD, sono oggi utilizzati dalla CAB Massari, realtà alla quale il Pd riconosce la qualità del lavoro svolto: proprio per questo, secondo il partito, occorre verificare se gli attuali standard produttivi potranno essere mantenuti anche in presenza dell’impianto.

Nella valutazione entra inoltre la particolare fragilità di un territorio duramente colpito dalla recente alluvione. “Non può essere ignorato il fatto che l’area interessata sia stata pesantemente coinvolta dal recente evento alluvionale. La sicurezza e la fragilità idraulica del territorio devono essere oggetto di un approfondimento adeguato”, sottolinea il Pd.

Da qui la richiesta di aprire il confronto alla cittadinanza attraverso un’assemblea pubblica, alla quale possano partecipare cittadini, Amministrazione comunale, Regione e società proponente, così da discutere apertamente tutti gli aspetti dell’intervento.