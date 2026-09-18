Argini più robusti sul Lamone, in arrivo 15 cantieri per 55 milioni di lavori: nuovi cantieri a Traversara

A due anni dalla piena che devastò Traversara di Bagnacavallo, la Regione Emilia-Romagna mette in campo 15 nuovi cantieri per rafforzare la sicurezza del Lamone. Gli interventi, per un valore complessivo di 55 milioni di euro, partiranno tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027 e si aggiungeranno ai 12 lavori in corso o appena terminati, finanziati con altri 15 milioni.

Tre delle nuove opere interesseranno direttamente l’area maggiormente colpita tra il 18 e il 19 settembre 2024, quando il fiume raggiunse livelli di poco inferiori a quelli del maggio 2023. La piena danneggiò le scarpate esterne di entrambi gli argini e a Traversara provocò la rottura completa di quello sinistro, fino al fondo del fiume, per circa 50 metri, con gravi conseguenze per numerose abitazioni.

«A due anni dall’alluvione del settembre 2024, il nostro impegno per la messa in sicurezza di Traversara resta massimo – sottolinea Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza della Regione con delega alla Protezione civile –. Questa comunità ha pagato un prezzo altissimo e ancora oggi porta i segni di quella devastazione: per questo non basta ricostruire ciò che è stato distrutto, ma dobbiamo fare tutto ciò che è necessario per rendere questo territorio più sicuro e più resistente di com’era prima».

«In questi mesi sono stati realizzati e programmati interventi importanti sugli argini e sul sistema idraulico, e abbiamo costruito, insieme al Comune, alle cittadine e ai cittadini, anche il percorso necessario per completare la delocalizzazione degli immobili maggiormente danneggiati e consentire il completamento delle opere di difesa idraulica – aggiunge Rontini –. Oggi ribadiamo il nostro messaggio alle persone colpite: non ci dimentichiamo di Traversara e non abbassiamo la guardia».

Demolizioni e nuovo assetto per la frazione

Nel borgo procede intanto il Cantiere unico delle demolizioni, che riguarda gli immobili privati irrimediabilmente danneggiati dall’acqua. Parallelamente, la Conferenza dei servizi sta lavorando alla definizione del riassetto urbanistico e della ricostruzione pubblica.

Il progetto dispone di 1,4 milioni di euro e prevede una nuova organizzazione del tessuto urbano, con la realizzazione di una viabilità interna, un grande parco attrezzato e il ripristino delle infrastrutture e dei servizi compromessi dall’alluvione.

I nuovi lavori sugli argini

Tra gli interventi già realizzati spicca quello da 7,5 milioni di euro a Villanova di Bagnacavallo, concluso nei giorni scorsi. Il consolidamento degli argini è stato effettuato attraverso il fissaggio di palancole con un’innovativa tecnica proveniente dal Giappone, indicata dalla Regione come unica in Europa: un sistema “a treno” che ha permesso di lavorare in uno spazio ristretto senza produrre vibrazioni o danni alle abitazioni vicine.

Nei prossimi mesi partirà il secondo stralcio, anch’esso da 7,5 milioni, per il quale è in via di definizione l’affidamento della progettazione e delle indagini geognostiche.

Un altro intervento, da 15 milioni di euro, servirà a rafforzare ulteriormente gli argini nel tratto tra Traversata e Mezzano, mentre 2,2 milioni saranno destinati al ringrosso dell’argine destro per circa 800 metri a Borghetto di Traversara, così da aumentarne la robustezza e migliorare le condizioni di deflusso dell’acqua.