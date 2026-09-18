“Bagnara Pulita” torna per la quinta edizione: quest’anno partecipano anche le scuole

Bagnara di Romagna torna a mobilitarsi per la cura dell’ambiente e degli spazi pubblici con la quinta edizione di “Bagnara Pulita”, in programma sabato 19 settembre. La giornata coinvolgerà cittadini, associazioni e volontari e, per la prima volta, vedrà la partecipazione anche degli alunni delle scuole del paese.

L’iniziativa è organizzata dal Circolo ARCI Mandela APS, in collaborazione con il Comune di Bagnara di Romagna, Pro Loco Bagnara di Romagna, Amici della Scuola e Gives. Quest’anno l’appuntamento coinciderà con “Puliamo il Mondo” di Legambiente e con il World Cleanup Day, inserendo così la mobilitazione locale nel più ampio calendario di iniziative dedicate alla raccolta dei rifiuti e alla sensibilizzazione ambientale.

“Un paese più pulito è un futuro più bello” è il motto scelto per l’edizione 2026, che punta in particolare sull’educazione delle nuove generazioni. Gli studenti saranno coinvolti direttamente nelle attività per avvicinarli ai temi della corretta gestione dei rifiuti, del rispetto degli spazi comuni e della cittadinanza attiva.

Il ritrovo è fissato alle 9 in piazza Marconi, da dove i partecipanti partiranno per raggiungere le diverse aree interessate dalla pulizia. Nel corso della mattinata volontari, famiglie e ragazzi raccoglieranno i rifiuti abbandonati lungo strade, nelle aree verdi e negli altri spazi pubblici. Guanti, sacchi e pinze raccoglitrici saranno messi gratuitamente a disposizione dagli organizzatori.

«Bagnara Pulita è molto più di una semplice giornata ecologica. È un progetto che vuole costruire consapevolezza e senso di appartenenza. Il coinvolgimento delle scuole rappresenta un passo importante perché permette di educare i più giovani al rispetto dell’ambiente, rendendoli protagonisti del cambiamento e custodi del territorio in cui vivono – spiegano gli organizzatori –. Con il motto di quest’anno “Un paese più pulito è un futuro più bello” vogliamo ricordare che il rispetto per l’ambiente parte dalle azioni concrete di ogni giorno. Prendersi cura degli spazi pubblici significa investire nel futuro della nostra comunità e lasciare alle nuove generazioni un paese più bello, accogliente e sostenibile».