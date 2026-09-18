BBE Records Festival, a Milano Marittima due giorni di musica per i 30 anni dell’etichetta londinese

Milano Marittima diventa per due giorni una delle tappe internazionali scelte da BBE Records per celebrare i suoi 30 anni di attività. Sabato 19 e domenica 20 settembre il Bicio Papao ospiterà il BBE Records Festival, con musica dalle 15 a mezzanotte e ingresso gratuito. In consolle arriveranno i dj dell’etichetta londinese insieme ad alcuni protagonisti della scena dance italiana.

Fondata a Londra nel 1996 da Peter Adarkwah, Barely Breaking Even – BBE Music – nacque inizialmente come club night al Bar Rhumba, nel centro della capitale britannica, prendendo il nome dall’omonimo disco della Universal Robot Band. Da quella prima esperienza si è sviluppata un’etichetta capace di muoversi tra soul, funk, jazz, hip hop e musica da club, riportando alla luce anche produzioni e sonorità del passato e facendole conoscere a nuove generazioni di ascoltatori, dj e collezionisti.

Nel corso di tre decenni BBE ha costruito un catalogo che attraversa groove brasiliani, funk degli anni Settanta, jazz fusion, hip hop e soul, fino a garage, disco e techno contemporanee. Tra le tappe più significative della sua storia figurano la pubblicazione dell’album di debutto solista di J Dilla, Welcome to Detroit, e successivamente del disco postumo The Shining. L’etichetta ha inoltre lavorato con Roy Ayers, recuperando e ristampando materiale raro proveniente dagli archivi.

Una parte importante dell’identità di BBE è legata anche alle compilation: Strange Games And Things ha raccolto rarità jazz-funk e library music, The Beat Generation si è concentrata su una precisa stagione della produzione musicale, mentre J Jazz Masterclass ha contribuito alla riscoperta internazionale del jazz giapponese.

Per il trentesimo anniversario BBE ha scelto di non concentrare i festeggiamenti in un’unica serata, ma di portarli in diversi luoghi del mondo nel corso del 2026. «Per celebrare questo importante traguardo, il team di BBE – composto da Pete BBE, Jeff Higgins e Johnny Reckless – festeggerà nel vero spirito dell’etichetta: non con un singolo evento, ma con una serie di party che toccheranno diverse parti del mondo nel corso del 2026».

Il calendario comprende due appuntamenti a Londra, dove la storia dell’etichetta è cominciata, oltre a eventi a New York, in Marocco e al festival We Out Here. La tappa italiana sarà invece al Bicio Papao di Milano Marittima, locale che negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio nella scena dance della Riviera.

Due giornate di musica dalle 15 a mezzanotte

Sabato 19 settembre si alterneranno alla consolle Pete BBE, Johnny Reckless, Jeff Higgins e Volcov, fondatore e direttore artistico dell’etichetta Neroli.

Il programma di domenica 20 settembre vedrà nuovamente protagonisti Pete BBE, Johnny Reckless e Jeff Higgins, affiancati da The Grasso Brothers, ovvero Gino e Federico Grasso, Memoryman AKA Uovo e Meo.