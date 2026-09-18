Biometano, Agrisfera inaugura a Mandriole un impianto da 3,5 milioni di metri cubi l’anno

Oltre 10 milioni di euro per trasformare energia e agricoltura in un unico ciclo produttivo. È l’investimento realizzato da Agrisfera alla Fattoria Guiccioli di Mandriole, dove venerdì 2 ottobre alle 9.15 sarà inaugurato il nuovo impianto per la produzione di biometano, ottenuto dalla conversione del precedente impianto a biogas.

L’impianto, che ha beneficiato di un contributo PNRR tramite GSE di 2,3 milioni di euro, può produrre fino a 400 metri cubi di biometano all’ora, per una produzione prevista di circa 3,5 milioni di metri cubi all’anno. I lavori sono iniziati il 4 luglio 2025, mentre la prima immissione del gas nella rete Snam è avvenuta il 29 luglio 2026.

L’intera produzione sarà acquistata da Marazzi Group di Sassuolo, tra i principali operatori dell’industria ceramica, settore caratterizzato da elevati consumi energetici. La sostituzione del gas fossile con il biometano prodotto a Mandriole consentirà, secondo le stime, di evitare oltre 15mila tonnellate di CO₂ all’anno.

L’impianto viene alimentato ogni anno con circa 50mila tonnellate di biomasse, per metà di origine animale e per metà provenienti da colture vegetali destinate alla produzione di biometano. Il digestato ottenuto dal processo viene interamente utilizzato sui terreni di Agrisfera, completando un ciclo di economia circolare agricola.

La giornata del 2 ottobre sarà aperta dalla tavola rotonda “Binomio energie rinnovabili e agricoltura”, con ritrovo e registrazione alla Fattoria Guiccioli alle 9.15.