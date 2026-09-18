Delorenzi (Fd’I Cervia):”Milano Marittima, vent’anni di programmazione sbagliata non si correggono con 80mila euro”

“L’analisi presentata dal Comune, per la partecipazione al bando regionale di promozione e marketing, racconta, forse involontariamente, anche il fallimento della programmazione portata avanti in questi anni a Milano Marittima.

La località ha rafforzato la propria immagine come destinazione estiva dell’intrattenimento, della somministrazione e della vita notturna, ma ha progressivamente perso equilibrio commerciale, continuità annuale, servizi e vita residente.

I dati sono chiari: tra il 2015 e il 2025 le attività commerciali sono diminuite da 317 a 291, mentre quelle di somministrazione sono aumentate da 109 a 152. In dieci anni abbiamo quindi perso 26 esercizi commerciali e guadagnato 43 attività legate prevalentemente al consumo di cibi e bevande.

Milano Marittima si è progressivamente spostata dal commercio di qualità e dalla villeggiatura verso un modello sempre più concentrato su cocktail bar, street bar, locali serali e intrattenimento.

Non contestiamo la ristorazione e i pubblici esercizi, che rappresentano una componente fondamentale dell’economia turistica. Contestiamo l’assenza di un governo del fenomeno e di una programmazione capace di garantire equilibrio tra le diverse attività.

La concentrazione di proposte commerciali di basso profilo, fondate soprattutto sul consumo veloce, sull’alcol e sulla frequentazione notturna, attrae un turismo “mordi e fuggi”, poco interessato alla storia, all’identità e alla qualità complessiva della località. Un modello che può produrre presenze e incassi immediati, ma anche rumore, assembramenti, conflitti con residenti e turisti, problemi di decoro e una maggiore domanda di sicurezza.

Milano Marittima rischia così di perdere proprio quella clientela familiare e di qualità che per decenni ne ha costruito il prestigio. Non si può continuare ad abbassare il livello dell’offerta e poi sorprendersi se cambia anche il tipo di frequentazione della località.

Terminata l’estate, inoltre, questo sistema mostra tutta la propria fragilità: locali chiusi, pochi residenti, viali vuoti, riduzione dei servizi e crescente percezione di insicurezza. È la stessa Amministrazione a riconoscere oggi una desertificazione autunnale e invernale capace di paralizzare Milano Marittima per oltre metà dell’anno.

Questi problemi non sono nati improvvisamente. Sono il risultato di anni di mancate scelte, durante i quali si è lasciato che il mercato trasformasse la località senza un disegno capace di difenderne l’identità e garantire un’offerta commerciale equilibrata.

Dopo avere favorito, o comunque lasciato crescere, un modello sempre più stagionale e sbilanciato sull’intrattenimento serale, l’Amministrazione non può limitarsi a descriverne oggi le conseguenze e pensare di correggere gli effetti di anni di programmazione sbagliata con un progetto da appena 80mila euro in due anni destinati ad aiuole, installazioni artistiche, vetrine, campagne digitali ed eventi primaverili. Iniziative che possono certamente essere utili, ma che appaiono del tutto sproporzionate rispetto alla crisi della località”.