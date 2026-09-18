La Cento del Passatore ricorda “Pirì” Crementi: il suo volto sulle divise del 2027

La Cento chilometri del Passatore ricorda Pietro “Pirì” Crementi nell’anniversario della sua nascita e sceglie di portare il suo volto sulle divise dei volontari dell’edizione 2027. Nato il 19 settembre 1931 nel Borgo Dulbecco di Faenza, il direttore e co-fondatore della storica ultramaratona avrebbe compiuto quest’anno 95 anni. Crementi è scomparso il 19 dicembre 2021, cinque anni fa.

Proprio nel 2021, nel secondo anno segnato dalla pandemia, Pirì aveva contribuito ad avviare un nuovo capitolo nella storia della manifestazione: la diretta video della gara, pensata per far conoscere anche oltre i confini nazionali l’identità e la dimensione della Cento del Passatore. Quell’esperienza accompagnò la “Special edition” del 2021, disputata in “bolla” anti-Covid all’autodromo “Dino ed Enzo Ferrari” di Imola e valida come Campionato italiano Fidal.

Anche il suo ultimo compleanno, il 19 settembre 2021, cadde di domenica. Quel giorno a Roma si disputava la maratona rinviata dalla primavera a causa della pandemia e, dopo le premiazioni, Giorgio Calcaterra, vincitore per dodici edizioni consecutive del Passatore, registrò dal telefono di Daniele Menarini, direttore di Correre, un videomessaggio di auguri per Pirì.

Il ricordo affidato ai volontari

A cinque anni dalla scomparsa, l’eredità lasciata da Crementi viene legata soprattutto al lavoro delle tante persone che ogni anno rendono possibile la Firenze-Faenza.

«L’amicizia sincera delle atlete e degli atleti lo rendeva molto felice – ricorda Tatiana Khitrova, coordinatrice dell’organizzazione della Cento chilometri del Passatore –, ma la sua eredità professionale continua a vivere anche nella passione che i tantissimi volontari esprimono nello svolgere con impegno instancabile tutte le mansioni che una manifestazione così complessa richiede di svolgere».

Da qui è nata la decisione di dedicargli un segno destinato ad accompagnare la prossima edizione. «Questo è il motivo che ci ha fatto decidere di inserire il volto di Pietro Crementi nello stemma della Cento che sarà cucito sulle divise dei volontari per l’edizione 2027, nell’ovale tradizionalmente riservato al volto stilizzato del Passatore. Già nel 2026 avevamo fatto una prova di stampa e prodotto alcuni capi, soprattutto per raccogliere i commenti che sono risultati positivi pressoché per tutti».