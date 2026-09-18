La Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna entra nel registro De.C.O.

La Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna ottiene il riconoscimento De.C.O., la Denominazione comunale di origine con cui il Comune di Ravenna tutela e valorizza le produzioni legate alla storia e all’identità del territorio. La Giunta comunale ha approvato la scheda identificativa del prodotto e la sua iscrizione ufficiale nel registro.

Il riconoscimento riguarda “La Selvaggia di Marina di Ravenna”, marchio detenuto dalle cooperative La Romagnola e Nuovo Conisub, da tempo impegnate nella raccolta delle cozze che crescono spontaneamente sulle strutture off-shore al largo della costa ravennate.

«Con questo riconoscimento – dichiara Barbara Monti, assessora all’Agricoltura e Agroalimentare – valorizziamo una produzione che appartiene alla storia e all’identità di Marina di Ravenna e che racconta il rapporto profondo tra il nostro territorio, il mare e il lavoro delle comunità della pesca. La De.C.O. è uno strumento concreto per tutelare e promuovere le nostre eccellenze locali, rafforzandone il legame con il territorio e la memoria della comunità».

Soddisfazione anche da parte delle due cooperative. «L’iscrizione nel registro De.C.O. – dichiarano Sauro Aleati, presidente della cooperativa La Romagnola, e Gabriele Barberini, presidente della cooperativa Nuovo Conisub – rappresenta un ulteriore importante tassello nel percorso di riconoscimento e valorizzazione della cozza selvaggia di Marina di Ravenna, un prodotto di qualità profondamente legato al nostro territorio. Dopo il deposito del marchio questo riconoscimento ne rafforza l’identità, la provenienza e il valore, premiando il lavoro portato avanti negli anni».

La storia di questa produzione risale agli anni Settanta ed è strettamente legata alla presenza delle piattaforme metanifere in mare. Con la loro installazione si rese infatti necessario liberare periodicamente le parti sommerse dalle colonie di cozze, per ridurne peso e volume. Un’attività nata per esigenze di manutenzione si è trasformata nel tempo in una produzione caratteristica di Marina di Ravenna, fino alla creazione, nel 2021, del marchio “La Selvaggia di Marina di Ravenna” per tutelarne qualità e provenienza.

La raccolta segue la stagionalità naturale delle cozze e si concentra generalmente tra maggio e settembre. A occuparsene sono operatori tecnici subacquei, che raggiungono profondità fino a 12 metri e staccano manualmente i molluschi dalle strutture off-shore.