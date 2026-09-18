La SC Cotignolese incorona un’annata da record: 38 vittorie, un titolo tricolore e i festeggiamenti alla Festa dello Sport

Un bilancio agonistico eccezionale che segna una delle stagioni più vittoriose del recente passato. La SC Cotignolese si appresta a chiudere un’annata sportiva d’oro, caratterizzata da ben 38 affermazioni complessive – di cui 20 ottenute su strada e 18 su pista – che hanno visto i giovani atleti gialloblù dominare nelle diverse categorie sia in ambito regionale che nazionale.

Tricolori, titoli regionali e i successi tra Allievi ed Esordienti

Tra i traguardi più prestigiosi spiccano le prestazioni ai Campionati italiani su pista di Firenze con la maglia dell’Emilia-Romagna: Lucio Baccini ha conquistato il titolo italiano Allievi nella velocità a squadre, aggiungendo al proprio palmarès l’argento nella Madison insieme a Niccolò Astara e il bronzo nell’inseguimento a squadre assieme allo stesso Astara e a David Munteanu. Astara ha poi ottenuto l’argento tricolore nella specialità Omnium e un successo di tappa al Giro di Toscana.

In ambito regionale la società si è imposta con due titoli su pista (velocità a squadre con Astara, Baccini e Bartolini; Madison con Astara e Bartolini) e con la doppietta su strada firmata da David Munteanu, laureatosi campione regionale su strada al Memorial Fusari – Tre Monti Race e campione regionale a cronometro nella gara di San Lorenzo di Lugo, oltre al terzo posto assoluto (e maglia “Giovani”) al Giro di Toscana.

In totale la categoria Allievi ha collezionato 8 vittorie su strada (4 per Munteanu, 2 per Astara e 2 per Baccini). Tra gli Esordienti si è distinto Alessandro Bellettini, autore di 11 successi stagionali su strada – tra cui la classica “Coppa di Sera” a Borgo Valsugana e il titolo regionale a Cavriago – oltre all’argento tricolore su pista e alle medaglie regionali. Successo su strada anche per Alberto Bellagamba a Castello Roganzuolo, affiancato dai piazzamenti di Elia Carroli e dalla crescita di Alberto Poli e Nicolò Ognibene.

Il bilancio della dirigenza e la festa al Parco Pertini

“Da almeno dieci anni non vincevamo così tanto”, ha commentato con soddisfazione Gian Domenico Marangoni, direttore sportivo della squadra Allievi affiancato da Vanni Flamigni. La struttura tecnica ha visto impiegati anche Massimo Benamati e Maurizio Cortecchia per i 5 Esordienti, e lo staff composto da Giovanni Sambi, Lorenzo Marangoni e Shefqet Ballhysa per i 15 Giovanissimi. A fine stagione la società saluterà otto Allievi pronti al salto nella categoria Juniores.