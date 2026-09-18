L’Ospedale di Faenza coordina lo studio nazionale sulla chirurgia dell’ernia inguinale

La chirurgia faentina si conferma punto di riferimento scientifico di livello internazionale. Un importante progetto di ricerca nato in Romagna e sviluppato su scala nazionale è stato pubblicato su Hernia – The World Journal of Hernia and Abdominal Wall Surgery, una delle riviste più autorevoli del settore a livello globale. Lo studio, intitolato “Defining complex groin hernia and contextualizing approach selection: a three-round Delphi consensus framework”, rappresenta una pietra miliare nella classificazione e nel trattamento dell’ernia inguinale complessa.

Il percorso scientifico trae origine dalla prima edizione degli Hernia Innovation Days, tenutasi nel marzo 2025. Il lavoro di ricerca è stato coordinato dal Dottor Davide Cavaliere, Direttore dell’UOC Chirurgia Generale dell’Ospedale di Faenza per l’AUSL della Romagna, e ha visto la collaborazione di 54 chirurghi italiani tra i massimi esperti nella chirurgia della parete addominale.

Attraverso tre progressivi round di valutazione basati sul metodo Delphi, gli specialisti si sono confrontati su 85 differenti scenari clinici. L’obiettivo era stabilire parametri condivisi per identificare quando un’ernia inguinale debba considerarsi complessa e quali criteri debbano guidare la selezione dell’approccio chirurgico più idoneo.

I risultati della Consensus mettono in luce come la complessità chirurgica non dipenda da un unico fattore, bensì dalla combinazione di anatomia del paziente, eventuali interventi precedenti, quadro clinico generale e competenze specialistiche necessarie. Da qui la necessità di strutturare percorsi di cura dedicati e di indirizzare i casi più critici verso centri e professionisti ad altissima specializzazione.