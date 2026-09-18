Precari della Giustizia, i contratti scadono il 30 settembre: il 21 settembre mobilitazione da Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per il presidio a Bologna

“Stabilizzateli tutti”. È lo slogan scelto dalla FP CGIL per la mobilitazione nazionale del personale precario della Giustizia, in programma lunedì 21 settembre. Anche le lavoratrici e i lavoratori delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini parteciperanno alla giornata di protesta: per l’Emilia-Romagna il presidio regionale è previsto alle 12.30 davanti al Tribunale di Bologna.

Al centro della mobilitazione c’è il futuro del personale assunto negli uffici giudiziari con i fondi del PNRR, i cui contratti sono in scadenza il prossimo 30 settembre. Secondo la FP CGIL, si tratta di lavoratrici e lavoratori che in questi anni hanno contribuito allo smaltimento dell’arretrato e al funzionamento delle cancellerie di Tribunali e Procure.

A pochi giorni dalla scadenza, il sindacato chiede al Governo di intervenire per garantire prima di tutto una proroga dei contratti e, successivamente, un percorso che porti alla stabilizzazione a tempo indeterminato.

La FP CGIL contesta l’assenza, a suo giudizio, di garanzie sufficienti nel decreto-legge n. 144 del 2026, attualmente all’esame della Camera, e ha presentato emendamenti all’articolo 7 del provvedimento.

La proposta del sindacato prevede il raddoppio dei fondi per il 2026, da 19,7 a 39,4 milioni di euro, così da estendere la durata dei contratti da tre a sei mesi attraverso l’utilizzo di fondi strutturali già disponibili.

“Il Governo deve assumersi la responsabilità di trovare una soluzione definitiva per assumere a tempo indeterminato tutto il personale precario”, sostiene la FP CGIL. “Non possiamo permettere che dal 1 ottobre gli uffici giudiziari vengano privati di risorse umane vitali, paralizzando un servizio già gravato da storiche carenze di organico. La proroga dei contratti deve essere garantita subito e deve essere finalizzata alla stabilizzazione di tutte e tutti a partire dal 1 gennaio 2027”. Per il sindacato, quindi, la proroga rappresenterebbe una soluzione temporanea, mentre l’obiettivo indicato è arrivare alla stabilizzazione del personale.

La mobilitazione punta anche l’attenzione sulle condizioni in cui lavorano gli uffici giudiziari. Tra le questioni sollevate dalla FP CGIL ci sono gli organici ritenuti insufficienti rispetto ai carichi di lavoro, la situazione del personale precario e la carenza di risorse umane e materiali.

Durante la giornata del 21 settembre sono previsti presìdi, assemblee e incontri con i Prefetti territoriali. Il messaggio scelto dalla categoria è “Assunzioni stabili e valorizzazione di tutto il personale per rafforzare il Ministero della Giustizia”.

Secondo la FP CGIL, la stabilizzazione del personale PNRR rappresenta infatti non soltanto una questione occupazionale, ma anche uno degli interventi necessari per mantenere l’efficienza degli uffici giudiziari e la qualità dei servizi rivolti ai cittadini.