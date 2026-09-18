Premio Smart Ports all’Autorità di Sistema Portuale Adriatico Centro-Settentrionale

Riconoscimento per il porto di Ravenna alla nuova edizione di RemTech Expo di Ferrara. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale ha ricevuto lo Smart Ports Award, il premio assegnato alle Autorità di Sistema Portuale che si distinguono per progetti capaci di integrare innovazione tecnologica, efficienza logistica e sostenibilità .

L’AdSP di Ravenna è stata premiata per il modello di Smart Port sviluppato attraverso iniziative che riguardano, tra gli altri, 5G, Digital Twin, energie rinnovabili, cold ironing, economia circolare e monitoraggio ambientale.

Il riconoscimento è stato ritirato dal presidente dell’Autorità di Sistema Francesco Benevolo nel corso degli “Stati Generali degli Smart Ports”, iniziativa promossa da Assoporti nell’ambito di RemTech Expo.

Benevolo ha definito il premio un riconoscimento al lavoro dell’Ente e dell’intera comunità portuale ravennate, sottolineando il percorso avviato dal porto sul fronte della transizione digitale ed energetica e della sostenibilità ambientale.