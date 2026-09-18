Ravenna, l’Itis Baldini rilancia il BiciBus: studenti a scuola in bicicletta con i volontari Fiab

Studenti in bicicletta, accompagnati da docenti e volontari Fiab, per raggiungere insieme la scuola. È ripartito oggi, venerdì 18 settembre, il “BiciBus 2026”, il progetto organizzato dall’Itis “Nullo Baldini” e dall’Itg “C. Morigia” di Ravenna nell’ambito della Settimana europea della mobilità, con il patrocinio del Comune di Ravenna e dell’Osservatorio per l’Educazione della Sicurezza Stradale.

All’iniziativa hanno partecipato gli studenti delle classi prime e alcuni compagni delle classi superiori. L’appuntamento rientra nel progetto generale di accoglienza dedicato ai ragazzi delle prime classi dell’anno scolastico 2026-2027, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la socializzazione tra studenti e, allo stesso tempo, promuovere la mobilità attiva nei percorsi casa-scuola.

Il BiciBus sarà riproposto martedì 22 settembre. I volontari Fiab accompagneranno i gruppi lungo percorsi individuati come sicuri, con quattro punti di ritrovo: piazza della Resistenza, vicino alla fontana Ardea Purpurea; il parcheggio Romolo Ricci, a Porta Sisi; la Darsena, nei pressi della barca “Il Moro di Venezia”; e Ponte Nuovo, in via Romea Sud, nell’area prima del ponte vicino alla colonna destra in direzione Ravenna.

Il ritrovo è fissato alle 7.15, la partenza alle 7.20 e l’arrivo a scuola è previsto alle 7.40. Gli studenti possono iscriversi attraverso il link pubblicato sul volantino dell’iniziativa e sulle pagine Facebook delle scuole, ma sarà possibile anche aggregarsi lungo il percorso.

Il BiciBus sarà organizzato nelle due giornate previste, con l’auspicio che l’esperienza possa poi proseguire spontaneamente anche oltre gli appuntamenti programmati.

Il progetto prevede inoltre una serie di incontri dedicati alla manutenzione della bicicletta. I volontari Fiab terranno agli studenti delle classi prime delle due scuole una lezione pratica su come riparare la bici, articolata in tre giornate tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.