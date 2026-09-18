Ravenna, tre denunce per furti di biciclette: sequestrate anche dosi di droga

È partita dalle immagini di videosorveglianza condivise in una chat di cittadini l’indagine dei Carabinieri che ha portato alla denuncia di due persone ritenute responsabili del furto di una e-bike a Punta Marina Terme. La bicicletta elettrica, del valore di circa 600 euro, era stata rubata lo scorso 27 agosto dal parcheggio di uno stabilimento.

Nel pomeriggio di quel giorno, uno dei due, dopo un rapido sopralluogo nell’area di sosta, si era impossessato della bicicletta. Le immagini delle telecamere sono state successivamente condivise in una chat di cittadini locali e hanno consentito a uno dei partecipanti di riconoscere i sospettati poco dopo, all’ATM dell’ufficio postale di via dell’Ancora, mentre erano intenti a effettuare un prelievo.

I due sono però riusciti a dileguarsi nella vicina pineta prima dell’arrivo della pattuglia dei Carabinieri. Gli accertamenti bancari sui circuiti di Poste Italiane hanno quindi permesso di identificare il titolare della carta prepagata utilizzata per l’operazione. L’incrocio dei dati con i rilievi fotografici e la comparazione fisico-somatica hanno portato alla denuncia dei due complici.

Un secondo episodio si è verificato ieri sera in città. Un carabiniere libero dal servizio ha sorpreso un uomo mentre cercava di tranciare la catena in acciaio di una bicicletta da donna. Dopo aver tagliato la catena, l’uomo avrebbe nascosto il lucchetto rotto in un cassonetto dei rifiuti.

Il militare è intervenuto immediatamente, immobilizzando il giovane fino all’arrivo del supporto della Sezione Radiomobile.

L’uomo, un 21enne pregiudicato, è attualmente sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S. con obblighi imposti. Al momento del controllo è risultato inoltre inottemperante alle prescrizioni, perché sprovvisto della “carta precettiva”, il documento obbligatorio che stabilisce i vincoli della sorveglianza.

La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare alcune dosi di sostanza stupefacente. Il 21enne è stato quindi denunciato per furto aggravato e per l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, oltre a essere segnalato amministrativamente per la detenzione di stupefacenti.