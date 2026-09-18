Rocca Brancaleone gremita per Pierfrancesco Favino e Giovanni Veronesi: 750 spettatori all’anteprima nazionale di “Dio ride”

Ha fatto registrare il tutto esaurito l’anteprima nazionale di “Dio ride”, presentata ieri sera alla Rocca Brancaleone Cinema di Ravenna alla presenza dell’attore Pierfrancesco Favino e del regista Giovanni Veronesi. Tutti i 750 posti disponibili, la capienza massima dell’arena, sono stati occupati da un pubblico che non si è lasciato scoraggiare neppure dalla minaccia del maltempo.

Dopo la proiezione, Favino e Veronesi si sono fermati a dialogare con gli spettatori, partecipando a un incontro che ha chiuso la serata e accompagnato la presentazione del nuovo film. Tra i presenti anche l’assessora Federica Moschini, in rappresentanza del Comune di Ravenna.

«Siamo molto contenti che la città abbia risposto con tanto entusiasmo all’evento proposto – commentano gli organizzatori – Rocca Brancaleone Cinema continua a regalarci soddisfazioni e si conferma un luogo amatissimo dal pubblico. Anche quest’anno le proiezioni estive sono state seguitissime, anche grazie ai numerosi ospiti che sono giunti a Ravenna per accompagnare le loro opere. Favino e Veronesi hanno espresso la loro sincera soddisfazione per l’accoglienza ricevuta».

La stagione alla Rocca prosegue senza interruzioni. Sabato 19 settembre sullo schermo arriva Calle Malaga, con Carmen Maura nei panni di una donna spagnola di 79 anni che vive a Tangeri. Domenica 20 settembre sarà invece riproposto Palestina 36, dopo il successo delle anteprime: il film ripercorre i momenti chiave della rivolta araba del 1936 e la serata sarà realizzata in collaborazione con Emergency Ravenna.

Lunedì 21 e martedì 22 settembre spazio a Spider-Man: Brand New Day, con due serate dedicate al nuovo capitolo del supereroe Marvel, mentre mercoledì 23 sarà proiettato Santiago – Un cammino per ricominciare, viaggio lungo le strade del Cammino di Santiago di Compostela.

A chiudere il calendario, dal 24 al 27 settembre, sarà Una Storia, debutto alla regia dell’attrice Anna Foglietta, con Alba Rohrwacher e Guido Caprino, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione “Orizzonti”.