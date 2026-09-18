Sorpreso con 240 litri di gasolio sottratti dall’autocisterna che trasportava: denunciato un autotrasportatore a Lugo

Avrebbe prelevato circa 240 litri di gasolio dall’autocisterna che gli era stata affidata per il trasporto, utilizzando un congegno artigianale costruito per non danneggiare i sigilli e non lasciare tracce evidenti. Un autotrasportatore di 38 anni, di origini straniere e residente in provincia, è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo per l’ipotesi di furto aggravato.

A far scattare il controllo è stata una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile impegnata nei consueti servizi di prevenzione dei reati contro il patrimonio. Transitandο in una strada del centro di Lugo, i militari hanno notato un’utilitaria ferma a fari spenti vicino a un autoarticolato con cisterna. Accanto alla vettura c’era un uomo che stava armeggiando nel bagagliaio e che, alla vista dei Carabinieri, avrebbe cercato di ripartire rapidamente, venendo però subito fermato.

Il forte odore di carburante proveniente dall’abitacolo e il nervosismo del conducente hanno spinto i militari ad approfondire il controllo. Nel bagagliaio, nascoste in parte sotto un telo di plastica, sono state trovate nove taniche da 25 litri completamente piene di gasolio. Una decima tanica, riempita per metà, era invece nei pressi della valvola di scarico dell’autocisterna.

Proprio accanto alla valvola i Carabinieri hanno rinvenuto anche un raccordo metallico a sgancio rapido saldato a un tubo flessibile, un dispositivo artigianale che, secondo quanto ricostruito, consentiva di prelevare il carburante direttamente dalla cisterna senza rompere i sigilli né lasciare segni visibili di effrazione.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che il 38enne era lo stesso autotrasportatore incaricato di condurre il carico per conto di una ditta con sede in Veneto. L’uomo, secondo quanto riferito dai Carabinieri, ha ammesso di avere sottratto dal mezzo affidatogli circa 240 litri di gasolio.