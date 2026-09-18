“Un biglietto che vale una vita”: estratti i numeri vincenti della lotteria solidale Diabete Beach 2026

Si è tenuta questa mattina, nella cornice del Centro Commerciale Lungo Savio di Cesena, l’estrazione ufficiale dei 73 numeri vincenti relativi alla lotteria solidale “Diabete Beach 2026”, promossa dall’Associazione Diabete Romagna. L’iniziativa chiude una campagna estiva incentrata sul passaparola e sulla sensibilizzazione attorno a una patologia cronica e complessa, capace di imporre un impatto quotidiano costante sia per la gestione delle glicemie sia per il rischio di isolamento sociale che ne deriva.

L’impiego dei fondi: assistenza domiciliare, supporto psicologico e nutrizione

Le risorse economiche derivanti dalla vendita dei biglietti andranno a finanziare in modo diretto le attività istituzionali dell’associazione, tra cui il progetto “Portiamo il sorriso in casa”. Il programma garantisce percorsi di assistenza medica e diabetologica a domicilio destinati ai pazienti anziani e non autosufficienti, affiancando ad essi moduli gratuiti di supporto psicologico e consulenza nutrizionale dedicati a bambini e adulti su tutto il territorio romagnolo.

I primi premi e il ringraziamento alla rete del territorio

Dei 73 premi messi in palio grazie alla generosità del tessuto economico locale, il primo premio – un buono spesa Coop Alleanza 3.0 del valore di 500 euro – è andato al biglietto numero 00931. Il secondo premio, un cesto di prodotti biologici della linea Macrolibrarsi del valore di 200 euro, è stato assegnato al biglietto numero 4685, mentre il terzo premio, una bicicletta offerta dallo “Studio Valore Lavoro” di Maria Teresa Bonanni (valore 200 euro), è andato al tagliando numero 1242.

In merito alla straordinaria risposta della comunità, il presidente di Diabete Romagna, William Palamara, ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra svolto durante l’estate: «Questa grande rete di protezione nasce dalla sinergia profonda di un intero territorio. Un ringraziamento pieno di gratitudine va ai bagnini e alla Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico, che hanno trasformato per tutto il mese di agosto le spiagge romagnole in fari di solidarietà e accoglienza, affiancando con entusiasmo l’instancabile lavoro dei volontari, dei sostenitori e delle tante aziende amiche».