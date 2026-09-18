Viaggio nella Vena del Gesso e nel mondo sotterraneo della Romagna per la Settimana del Pianeta Terra

Un viaggio guidato e approfondito nel cuore nascosto dell’Appennino emiliano-romagnolo per svelare al pubblico un patrimonio geologico di valore inestimabile. In occasione della quattordicesima edizione della Settimana del Pianeta Terra, il sito seriale “Carsismo e Grotte nelle Evaporiti dell’Appennino Settentrionale” (EKCNA) partecipa all’evento nazionale con un’articolata rassegna dal titolo “La bellezza sotto sopra”, in programma da venerdì 18 settembre a domenica 4 ottobre. L’iniziativa celebra il riconoscimento ottenuto a settembre 2023, quando le sette aree componenti il sito sono state inserite nel Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco per la loro straordinaria testimonianza sull’evoluzione della Terra.

I finanziamenti della Regione e le dichiarazioni dell’assessora Allegni

Il palinsesto è stato presentato ufficialmente a Bologna dall’assessora regionale a Parchi e Forestazione, Tutela e valorizzazione della biodiversità, Gessica Allegni, affiancata dai direttori e presidenti degli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale (Tiberio Rabboni), Emilia Centrale (Valerio Fioravanti) e Romagna (Nevio Agostini), oltre ai rappresentanti dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Stefano Lugli), della Federazione Speleologica dell’Emilia-Romagna (Massimo Ercolani) e del Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano (Alessandra Curotti).

Durante l’incontro, l’assessora Allegni ha sottolineato la responsabilità istituzionale di custodire e promuovere una ricchezza geologica e ambientale senza pari, annunciando un impegno finanziario concreto da parte dell’ente di viale Aldo Moro. La Regione Emilia-Romagna ha infatti destinato 970mila euro per il biennio 2026-2027 alle attività specifiche del sito Unesco, che si sommano agli oltre 300mila euro già erogati dalla data del riconoscimento per la divulgazione e agli 1,2 milioni di euro complessivamente stanziati per la rete delle aree protette regionali. Risorse mirate a rafforzare la tutela della biodiversità, la ricerca scientifica e il presidio socio-economico delle comunità appenniniche.

Il programma e il focus sugli eventi del territorio romagnolo

Il programma si apre il 18 settembre a Bologna con una visita urbana focalizzata sull’impiego della selenite nella storia della città, per poi snodarsi lungo l’intera dorsale collinare con conferenze, percorsi speleologici ed escursioni guidate.

Nel territorio romagnolo figurano alcune delle tappe più attese dell’intera manifestazione. Venerdì 2 ottobre la Riserva naturale orientata di Onferno aprirà le sue porte con una visita guidata in grotta abbinata a una conferenza di approfondimento sulla geobiologia; nella stessa giornata, le Evaporiti di San Leo ospiteranno un convegno dedicato al valore universale dei gessi locali e al progetto di studio multidisciplinare sul Rio Strazzano. Sabato 3 ottobre l’attenzione si sposterà nel Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, dove il pubblico potrà partecipare a conferenze tematiche e visite guidate presso il Museo della Vena del Gesso.