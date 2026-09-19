L’Amerigo Vespucci approda in città: la nave scuola della Marina Militare arriva a Marina di Ravenna dal 14 al 18 ottobre

La storica nave scuola della Marina Militare farà tappa a Ravenna nell’ambito del programma legato alla Capitale Italiana del Mare 2026. L’Amerigo Vespucci arriverà a Marina di Ravenna il 14 ottobre e resterà in città fino al 18 ottobre, dopo aver concluso a Trieste il Tour Mondiale – Campagna Nord America 2026.

La presenza della nave scuola rappresenterà uno degli appuntamenti dell’anno dedicato a Ravenna come prima Capitale Italiana del Mare, riconoscimento che ha portato in città una serie di progetti ed eventi legati al rapporto con il mare.

L’annuncio dell’arrivo in autunno dell’Amerigo Vespucci era stato anticipato nel luglio scorso dal sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni. Il primo cittadino aveva incontrato a New York, durante le celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’indipendenza americana, il comandante della nave, Capitano di Vascello Nicasio Falica.

“Siamo davvero orgogliosi di poter annunciare le date di presenza, nella nostra città, della nave più bella del mondo, che arriva per omaggiare un anno vissuto all’insegna di un rinnovato rapporto con il mare; essere diventati la prima Capitale italiana del mare ha consolidato ulteriormente la responsabilità che abbiamo rispetto al dovere di promuovere e proteggere questo prezioso elemento, e ha permesso di valorizzare le nostre peculiarità attraverso una pluralità di progetti ed eventi trasversali che continueranno fino a dicembre”, commenta Barattoni.

“Insieme alla Capitaneria di Porto siamo al lavoro per gli ultimi dettagli logistici e a breve forniremo tutte le indicazioni dettagliate relative all’attracco, alla sosta e all’organizzazione delle visite per scolaresche e cittadinanza”, aggiunge il sindaco.