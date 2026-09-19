Bagnacavallo, riapre il Centro Sociale Abbondanza: Palazzo Abbondanza si avvia verso il completamento
Un nuovo spazio torna a disposizione della comunità nel cuore del centro storico di Bagnacavallo. Sono stati aperti ufficialmente nella mattinata di sabato 19 settembre gli spazi rinnovati del Centro Sociale Abbondanza, al piano terra dell’omonimo palazzo, interessato da un più ampio progetto di recupero e rigenerazione urbana finanziato in larga parte attraverso il Pnrr.
L’apertura del centro sociale rappresenta uno dei passaggi del percorso di recupero di Palazzo Abbondanza, destinato nei prossimi mesi a tornare pienamente fruibile e ad accogliere, oltre alle attività rivolte alla terza età, anche le associazioni del territorio.
Alla cerimonia erano presenti il sindaco Matteo Giacomoni con la Giunta comunale, la consigliera regionale Eleonora Proni, il presidente dell’associazione Amici dell’Abbondanza Piero Briccolani e il parroco don Ugo Facchini.
Il rinnovato Centro Sociale Abbondanza mantiene la sua funzione di luogo di ritrovo e socialità per la terza età, ma nelle intenzioni dell’amministrazione vuole diventare anche uno spazio capace di mettere in relazione generazioni e realtà diverse della comunità.
Il sindaco Matteo Giacomoni e l’assessora al Patrimonio Cristina Baldini hanno sottolineato proprio questo aspetto, evidenziando il ruolo del centro sociale come luogo di incontro non soltanto per gli anziani, ma anche tra generazioni e con il mondo del volontariato.
Una funzione destinata ad ampliarsi con il completamento del recupero dei piani superiori di Palazzo Abbondanza. Qui troveranno infatti spazio le associazioni del territorio, creando un ulteriore punto di riferimento per la vita sociale e associativa della città.
Un intervento da circa 3 milioni di euro
Il recupero di Palazzo Abbondanza è stato organizzato attraverso più interventi coordinati e rappresenta uno dei progetti più importanti di rigenerazione urbana del centro storico di Bagnacavallo.
Una prima parte del progetto è già stata completata: gli alloggi Ers destinati agli under 40 sono stati inaugurati lo scorso aprile.
Sul resto dell’edificio sono invece in corso due interventi finanziati dal Pnrr. Il primo riguarda la porzione di Palazzo Abbondanza destinata al Centro Sociale e alle future sedi delle associazioni. Il secondo interessa la riqualificazione della corte interna, dove è stata realizzata una nuova struttura in acciaio e vetro.
L’investimento complessivo per questi due interventi ammonta a circa 3 milioni di euro, dei quali 2 milioni e 855 mila euro sono coperti dal Pnrr.
Il progetto punta quindi non soltanto al recupero fisico dell’edificio, ma alla sua restituzione alla città attraverso nuove funzioni e spazi destinati alla socialità, all’associazionismo e all’incontro.
Palazzo Abbondanza pronto nel 2027
Con l’apertura del Centro Sociale, il percorso di recupero entra in una nuova fase. Restano da completare le ultime finiture e l’allestimento degli spazi, dopodiché l’intero Palazzo Abbondanza dovrebbe essere fruibile nei primi mesi del 2027.
L’obiettivo è quindi restituire progressivamente alla comunità un edificio storico rinnovato e nuovamente vissuto, inserendolo nel più ampio processo di riqualificazione del centro storico di Bagnacavallo.