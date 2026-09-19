Bagnacavallo, riapre il Centro Sociale Abbondanza: Palazzo Abbondanza si avvia verso il completamento

Un nuovo spazio torna a disposizione della comunità nel cuore del centro storico di Bagnacavallo . Sono stati aperti ufficialmente nella mattinata di sabato 19 settembre gli spazi rinnovati del Centro Sociale Abbondanza, al piano terra dell’omonimo palazzo , interessato da un più ampio progetto di recupero e rigenerazione urbana finanziato in larga parte attraverso il Pnrr.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Matteo Giacomoni con la Giunta comunale, la consigliera regionale Eleonora Proni, il presidente dell’associazione Amici dell’Abbondanza Piero Briccolani e il parroco don Ugo Facchini.

Il rinnovato Centro Sociale Abbondanza mantiene la sua funzione di luogo di ritrovo e socialità per la terza età, ma nelle intenzioni dell’amministrazione vuole diventare anche uno spazio capace di mettere in relazione generazioni e realtà diverse della comunità .

Il sindaco Matteo Giacomoni e l’assessora al Patrimonio Cristina Baldini hanno sottolineato proprio questo aspetto, evidenziando il ruolo del centro sociale come luogo di incontro non soltanto per gli anziani, ma anche tra generazioni e con il mondo del volontariato.

Il recupero di Palazzo Abbondanza è stato organizzato attraverso più interventi coordinati e rappresenta uno dei progetti più importanti di rigenerazione urbana del centro storico di Bagnacavallo.

Una prima parte del progetto è già stata completata: gli alloggi Ers destinati agli under 40 sono stati inaugurati lo scorso aprile.

Sul resto dell’edificio sono invece in corso due interventi finanziati dal Pnrr. Il primo riguarda la porzione di Palazzo Abbondanza destinata al Centro Sociale e alle future sedi delle associazioni. Il secondo interessa la riqualificazione della corte interna, dove è stata realizzata una nuova struttura in acciaio e vetro.