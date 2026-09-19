Carabinieri denunciano i 3 presunti autori di un furto a un’anziana, grazie alla videosorveglianza
I Carabinieri della Stazione di Mezzano hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria tre cittadini stranieri, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di furto con destrezza ed indebito utilizzo di carte di credito in concorso.
I fatti risalgono allo scorso 8 settembre, quando, nel parcheggio di un esercizio commerciale di Alfonsine, una donna anziana era stata vittima del furto della propria borsa, contenente denaro contante, effetti personali e il telefono cellulare.
Con un espediente per distrarre la vittima, i 3 sono riusciti ad appropriarsi della borsa lasciata dalla vittima all’interno dell’autovettura. Una volta entrati in possesso della carta bancomat custodita nella borsa, i 3 avrebbero effettuato numerosi prelievi di denaro contante, per un importo complessivo di qualche migliaia di euro.
Particolarmente importante si è rivelata l’attività di analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza degli sportelli bancomat. I 3 ora sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria