Fra 22 e 23 settembre lavori notturni di ricerca perdite su rete acquedotto a Massa Lombarda, Sant’Agata, Conselice e Lugo

Hera informa che interverrà dalle 23.00 di martedì 22 settembre alle 6.00 di mercoledì 23 settembre per la ricerca di fughe sulla rete dell’acquedotto industriale. L’intervento, effettuato nelle ore notturne per minimizzare i disagi, comporterà possibili momentanee mancanze di erogazione e abbassamenti di pressione e coinvolgerà le intere località di Massa Lombarda, Sant’Agata sul Santerno, Conselice e Lugo per la sola rete di acqua industriale.