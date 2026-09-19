Fra 22 e 23 settembre lavori notturni di ricerca perdite su rete acquedotto a Massa Lombarda, Sant’Agata, Conselice e Lugo
Hera informa che interverrà dalle 23.00 di martedì 22 settembre alle 6.00 di mercoledì 23 settembre per la ricerca di fughe sulla rete dell’acquedotto industriale. L’intervento, effettuato nelle ore notturne per minimizzare i disagi, comporterà possibili momentanee mancanze di erogazione e abbassamenti di pressione e coinvolgerà le intere località di Massa Lombarda, Sant’Agata sul Santerno, Conselice e Lugo per la sola rete di acqua industriale.
Durante e successivamente all’intervento, potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), che non ne pregiudicano la potabilità: in caso di alterazione del colore, si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità.
In caso di imprevisti i lavori verranno rinviati a data da destinarsi. Hera ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.