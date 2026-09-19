Fusignano, 64enne arrestato per droga: sequestrati 430 grammi di hashish e marijuana

Oltre 430 grammi di sostanze stupefacenti, materiale destinato al confezionamento e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. È quanto hanno sequestrato i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo durante una perquisizione in un appartamento di Fusignano, che ha portato all’arresto di un uomo di 64 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è partita dalla segnalazione di alcuni cittadini, che avevano notato un insolito via vai in un condominio di Fusignano. I militari dell’Aliquota Operativa di Lugo hanno quindi effettuato diversi appostamenti per monitorare la zona, intervenendo dopo aver riscontrato la potenziale veridicità della segnalazione.

La successiva perquisizione dell’appartamento ha permesso di trovare la droga in diversi punti dell’abitazione. I Carabinieri hanno rinvenuto, tra i mobili del soggiorno, nelle stanze utilizzate come ripostiglio e anche all’interno del frigorifero in cucina, barattoli di vetro, contenitori in plastica e involucri di carta utilizzati per stoccare lo stupefacente.

Il sequestro ha riguardato complessivamente oltre 430 grammi di droga: circa 242 grammi di hashish, tra panetti e pezzi già pronti, e 195 grammi di marijuana. Nell’abitazione sono stati inoltre trovati materiale per il confezionamento e lo spaccio e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.

Dell’operazione è stata data immediata comunicazione telefonica al Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna. Il magistrato ha disposto che il 64enne venisse sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa del giudizio di convalida.