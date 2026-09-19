Il film “Maciste all’Inferno” torna a vivere a Ravenna con un’orchestra di 20 elementi del Conservatorio e del Corso di Musica Applicata

Ci sono film che appartengono alla storia del cinema e altri che, a distanza di un secolo, riescono ancora a sorprendere. È il caso di “Maciste all’Inferno”, il visionario film di Guido Brignone del 1926 che lunedì 21 settembre tornerà sul grande schermo del Teatro Alighieri di Ravenna con una nuova veste musicale.

Alle 21, per l’Opening Fest del Ravenna Nightmare Film Fest, le immagini del film saranno accompagnate dal vivo da un’orchestra di una ventina di giovani musicisti, tutti under 30, del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Ravenna, insieme agli studenti del Corso di Laurea di II livello in Musica Applicata. Non sarà dunque una semplice proiezione celebrativa per il centenario: dietro quella serata ci sono mesi di lavoro, cinque compositori, giovani sound designer e una nuova partitura costruita appositamente per le immagini di Brignone.

Un progetto che rinnova per il quinto anno la collaborazione tra il Conservatorio ravennate e il Ravenna Nightmare Film Fest e che, dopo il successo dello scorso anno con Il fantasma dell’opera, torna sul palcoscenico dell’Alighieri con un altro grande titolo del cinema muto.

Una partitura nata dalle immagini

A coordinare il progetto è Paolo Marzocchi, responsabile del Corso di Laurea di II livello in Musica Applicata del Conservatorio Verdi. Ed è proprio dalla natura particolare del film che è partita la costruzione della nuova colonna sonora.

“Si tratta di un film molto italiano: ironico, surreale, grottesco ma anche divertente”, spiega Marzocchi. Un’opera che, secondo il docente, ebbe un impatto particolare anche su un futuro maestro del cinema italiano: Maciste all’Inferno fu infatti il primo film visto al cinema da Federico Fellini, quando aveva appena sei anni.

La pellicola, interpretata da Bartolomeo Pagano, è celebre anche per gli effetti speciali realizzati da Segundo de Chomón e per le vicende legate alla censura dell’epoca. Sono proprio questi elementi ad aver orientato il lavoro musicale dei ragazzi del Conservatorio.

“Abbiamo lavorato diversi mesi per ideare l’accompagnamento musicale, dividendoci in gruppi per analizzare le diverse parti della pellicola e cercando di valorizzarne le caratteristiche: creando temi riconoscibili, che servono a dipanare il racconto”, racconta ancora Marzocchi.

Il risultato è una partitura corale, nata dal lavoro del docente Paolo Marzocchi e dai compositori Davide Biffi, Daniele Begliomini, Giulia Bedeschi, Paolo Lucchesini, con il contributo di Seyed Mohammad Hossein Falahi

A completare il lavoro ci sono anche i sound designer Niccolò Bassi e Omar Vaenti, della classe di Tecnico del Suono del professor Alessio Mastrorillo. Sul palco, a dirigere l’orchestra, sarà invece Damiano Ferretti, già direttore lo scorso anno nell’esecuzione dal vivo di Il fantasma dell’opera.

Il cinema muto incontra i giovani musicisti

L’appuntamento di lunedì mette così insieme un film che compie esattamente un secolo e una generazione di musicisti che si trova a confrontarsi con un linguaggio cinematografico lontano dalle modalità contemporanee.

Maciste all’Inferno uscì infatti nel 1926 ed è uno dei titoli più rappresentativi del cinema muto italiano. La storia porta il celebre personaggio interpretato da Bartolomeo Pagano in un universo infernale fatto di effetti speciali, situazioni grottesche e atmosfere visionarie: caratteristiche che hanno contribuito a renderlo un titolo particolarmente adatto all’identità del Ravenna Nightmare Film Fest.

La sonorizzazione dal vivo permetterà quindi di rileggere quel film attraverso una sensibilità musicale contemporanea, mantenendo il dialogo diretto tra ciò che accade sullo schermo e ciò che avviene sul palcoscenico.

Una collaborazione arrivata alla quinta edizione

Quella tra il Conservatorio Verdi di Ravenna e il Ravenna Nightmare Film Fest è ormai una collaborazione consolidata. Quella di lunedì sarà infatti la quinta edizione nella quale i giovani musicisti del Conservatorio accompagnano dal vivo una pellicola della storia del cinema.

Negli anni precedenti sono stati sonorizzati film come “Nosferatu” di F.W. Murnau, “La guerra e il sogno di Momi” di Segundo de Chomón, Häxan e, lo scorso anno, “Il fantasma dell’opera”, per la prima volta proprio al Teatro Alighieri, dove la performance ha ottenuto un importante riscontro di pubblico.

La serata di lunedì rappresenterà quindi non soltanto l’apertura del nuovo percorso del Nightmare, ma anche un altro capitolo di un progetto che porta gli studenti del Conservatorio direttamente sul palcoscenico, alle prese con la composizione, l’arrangiamento, il suono e la direzione di un’orchestra per una vera produzione cinematografica dal vivo.

Il Ravenna Nightmare Film Fest torna a ottobre

L’Opening Fest del 21 settembre farà da anteprima alla XXIV edizione del Ravenna Nightmare Film Fest, in programma dal 13 al 18 ottobre al Teatro Rasi di Ravenna e online sulla piattaforma Nightmare Legacy – MYmovies ONE.

Il programma completo della manifestazione, storico appuntamento ravennate dedicato alle diverse declinazioni del “lato oscuro del cinema”, è in fase di completamento e sarà presentato nei prossimi giorni.

Il festival è ideato e organizzato da Start Cinema.