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“Il romanzo del Novecento”, una trilogia di romanzi dello scrittore romano Gabriele Marconi al Salone dei Mosaici
Martedì 22 settembre alle ore 18.30 presso il Salone dei Mosaici in via IX Febbraio 1 a Ravenna Tessere del Novecento propone “Il romanzo del Novecento” , una trilogia di romanzi dello scrittore romano Gabriele Marconi.
Gabriele Marconi presenta i suoi romanzi che, dall’Impresa di Fiume con D’annunzio alla guerra civile spagnola fino alla guerra civile italiana, raccontano in una sorta di una storia di guerra, d’amicizia, d’avventure e d’amore lunga quasi cent’anni.
I tre libri sono, Le stelle danzanti, ambientato a Fiume, Fino alla tua bellezza, in cui la storia si svolge a cavallo tra la Guerra di Spagna e quella di Etiopia e in Eden in fiamme, che copre un periodo che va dalla Guerra civile fra fascisti e resistenza alla fine del XX secolo.
Nella foto Gabriele D’Annunzio