Incidente stradale in via Rotta: auto si ribalta su un fianco
19 settembre 2026 | 16:26
Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 19 settembre, in Borgo San Biagio a Ravenna: attorno alle 15.30 il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, e ha finito la sua corsa a ruote all’aria, ribaltandosi sul lato del conducente.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza ma non sembra che le condizioni di chi viaggiava a bordo dell’auto incidentata destassero preoccupazione.
Presente anche la Polizia Locale di Ravenna per i rilievi di rito e per il ripristino della sicurezza nella via che, al momento dell’incidente risultava bloccata e impercorribile.