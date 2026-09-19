Incidente stradale in via Rotta: auto si ribalta su un fianco

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 19 settembre, in Borgo San Biagio a Ravenna: attorno alle 15.30 il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, e ha finito la sua corsa a ruote all’aria, ribaltandosi sul lato del conducente.