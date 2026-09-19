Legacoop Romagna chiede case per chi lavora: 500 case del popolo possono diventare alloggi per famiglie, lavoratori e studenti

La direzione di Legacoop Romagna mette al centro dello sviluppo della Romagna il tema casa, un problema ormai giudicato grave, che “non conosce confini, tocca i giovani e le famiglie, quelle fragili e quelle che hanno un reddito da lavoro dipendente garantito. La difficoltà a reperire nuovi lavoratori, che è propria ormai di ogni settore economico, sconta anche queste carenze: le donne e gli uomini che potrebbero scegliere le imprese romagnole non riescono a trovare una casa in cui vivere. In Romagna, dove la rete di servizi, socialità e sicurezza è ancora invidiata da molti, l’offerta immobiliare non è all’altezza. Questo rende meno attrattivo – e quindi anche meno competitivo – il nostro sistema economico”.

Per questi motivi Legacoop ha deciso di “accendere un faro” sulla questione, presentando proposte ai principali interlocutori pubblici della Romagna che incontrerà nei prossimi giorni: i Presidenti delle Province, i Sindaci, i Presidenti delle Acer, i Prefetti.

Legacoop Romagna porterà nelle sedi istituzionali “proposte che riguardano tutte le sue sfaccettature: quelle normative, a partire da un quadro legislativo nazionale e regionale che va evidentemente adeguato all’emergenza casa; quelle di rafforzamento del patrimonio di edilizia pubblica, del quale la Romagna è dotata, ma rispetto al quale va elaborato da subito un salto di qualità; quelle di impegno cooperativo, declinabile (non solo per Legacoop) con un diverso utilizzo di una parte del patrimonio immobiliare delle Case del Popolo presenti in tutto il nostro territorio ed attraverso foresterie al servizio dei dipendenti delle nostre imprese.”

“L’ultimo piano nazionale di edilizia residenziale pubblica fu quello attivo dal 1949 al 1963 che prese il nome da Amintore Fanfani. Oggi siamo orfani di quella visione unitaria. Il Paese e il territorio sono caratterizzati da limiti evidenti di equilibrio sociale, opportunità e competitività che si potrebbero superare solo costruendo interventi su più versanti. – afferma Legacoop – Una nuova programmazione sull’abitare, d’altra parte, è essenziale anche se vogliamo davvero riqualificare le nostre città e i nostri centri storici. Il comparto delle costruzioni, finite le risorse del Pnrr, attende che si dia concretezza a questo obiettivo, per non correre il serio rischio di ripiombare in una crisi profonda. Una casa per tutti, nell’arco di una vita di lavoro: i cooperatori vogliono che quella prospettiva che ha caratterizzato la Romagna torni ad essere vera per tutti” dicono Paolo Lucchi, Presidente di Legacoop Romagna, Romina Maresi e Valerio Brighi vice Presidenti.

LE PROPOSTE DI LEGACOOP ROMAGNA SULLA CASA IN SINTESI

Nel documento che presenta alle Istituzioni, Legacoop Romagna auspica una serie di interventi urgenti, che vanno dal contenimento degli affitti brevi a una fiscalità agevolata per chi mette a disposizione immobili inutilizzati, dal sostegno alla rigenerazione dei patrimoni ereditati fino a percorsi che stimolino il superamento del sommerso e incentivino la legalità.

A livello locale, posto che l’assenza di una politica nazionale è il vero fattore limitante, Legacoop Romagna propone prima di tutto un intervento concertato sul sistema di regole che normano l’abitazione e sul grande patrimonio pubblico delle ACER (55mila alloggi, di cui quasi 12mila in Romagna), che va sottoposto un progetto di recupero e revisione complessiva.

Sul tema delle “foresterie” per i lavoratori, Legacoop propone di collegare le variazioni di destinazione d’uso degli immobili oggi abbandonati o sottoutilizzati ai progetti di sviluppo delle aziende.

Legacoop Romagna offre la disponibilità a progettare la riconversione di parte delle oltre 500 case del popolo della Romagna in alloggi per famiglie, lavoratori e studenti, in accordo con i Comuni.