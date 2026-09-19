PerCORSA di Salute porta a Ravenna tre appuntamenti di prevenzione: screening gratuiti e counseling respiratorio

Dopo l’avvio a Lugo, il progetto di sensibilizzazione “PerCORSA di Salute in Emilia-Romagna”, si concentra a Ravenna ben tre appuntamenti di prevenzione respiratoria tra settembre e novembre. Il primo sarà il 21 e 22 settembre (c/o Elica Vitae – Palestra della Salute), poi il 6 e 7 novembre all’Expò Marathon Village (presso il Pala De André) e infine l’8 novembre nella stessa sede.

Il progetto, promosso da Respiriamo Insieme APS, porterà sul territorio informazione, counseling e screening gratuiti per cittadini, pazienti con patologie respiratorie croniche, familiari e caregiver, prima della conclusione regionale durante la Settimana mondiale dedicata alla BPCO a fine novembre.

Tra le attività previste ci sono eventi informativi presso gli stand, consulenza con clinici e rappresentanti delle associazioni pazienti, screening gratuiti alla popolazione e una corsa non competitiva aperta a tutti coloro che desiderano partecipare, senza vincoli e secondo le proprie possibilità.

“Ravenna rappresenta un passaggio importante del percorso Emilia-Romagna, perché concentra tre appuntamenti tra settembre e novembre e consente di dare continuità al dialogo con cittadini, pazienti, familiari e caregiver. Come associazione di pazienti – interviene Simona Barbaglia, Presidente dell’associazione nazionale APS Respiriamo insieme (nella foto) – crediamo che non basti informare, ma che serva creare occasioni concrete di ascolto, screening e orientamento, capaci di aiutare le persone a riconoscere prima i segnali da non valutare e, quando necessario, ad accedere ai servizi del territorio. È questo il senso della prevenzione di prossimità, che consiste nel ridurre le distanze tra cittadini e cura, rafforzare la diagnosi tempestiva e favorire una presa in carico più consapevole delle patologie respiratorie croniche”.

“Portare lo screening respiratorio nelle piazze significa intercettare persone che spesso non accederebbero spontaneamente a una valutazione specialistica. Esami semplici come la spirometria o la misurazione dell’ nitrico – spiega Gianluca Danesi , peneumolgo, Direttore UO Governo Percorsi Cronicità a Vocazione Pneumologica Ravenna-Lugo, Dipartimento Medicine Specialistiche ambito di Ravenna, AUSL Romagna – consentono di raccogliere indicazioni utili sullo stato di salute respiratoria e, quando necessario, indirizzare verso ulteriori approfondimenti. Allo stesso ossido tempo, il contatto diretto con i cittadini è un’occasione per fare informazione sui sintomi da non sottovalutare e sull’importanza di una corretta gestione delle patologie respiratorie”.

1° appuntamento a Ravenna: lunedì 21 e martedì 22 settembre, dalle 16.30 alle 18.30 c/o Elica Vitae – Palestra della Salute via Sergio Cavina 13

2° appuntamento a Ravenna: venerdì 6 e sabato 7 novembre, dalle 9.30 alle 13.00 c/o Expò Marathon Village, Pala De André