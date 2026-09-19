Piscina di Ravenna, il CSI: “Bloccata l’assistenza in acqua per gli atleti con disabilità, l’ufficio Sport chiarisca in fretta”

Per alcuni atleti con disabilità la nuova stagione in piscina rischia di non partire perchè l’assistenza in acqua di un istruttore non è più autorizzata, assistenza che, fino allo scorso anno, aveva consentito loro di praticare sport in sicurezza e risulta necessaria alla pratica sportiva di questi atleti. La situazione viene segnalata dal CSI Ravenna, che denuncia uno stallo legato ad un’interpretazione troppo rigida di una recente direttiva dell’Ufficio Sport del Comune e chiede che venga chiarito che l’affiancamento degli istruttori non costituisce un’attività commerciale.

Fino alla scorsa stagione, il CSI Ravenna garantiva l’avviamento e la pratica sportiva ad alcuni ragazzi con disabilità titolari della Carta bianca, il documento che assicura loro l’ingresso gratuito negli impianti. Gli atleti utilizzavano le corsie dedicate al nuoto libero e, per garantire la loro sicurezza e consentire una reale fruizione dell’impianto, venivano affiancati in acqua da un istruttore qualificato del CSI.

In vista della nuova stagione, però, il gestore privato del Centro Nuoto comunale ha comunicato al CSI l’impossibilità di proseguire con questa modalità, vietando di fatto l’ingresso in acqua agli istruttori. Alla base del diniego c’è, secondo quanto riferisce il CSI, una rigida interpretazione di una recente direttiva dell’Ufficio Sport del Comune di Ravenna, la Determina Dirigenziale n. 1926 del 28 luglio 2026.

Il documento, nel disciplinare il piano vasca, stabilisce infatti “l’assoluto divieto di svolgere qualsiasi attività avente carattere commerciale, incluse lezioni private a pagamento”.

“Siamo di fronte a un evidente e spiacevole equivoco normativo – spiega Alessandro Bondi, presidente del CSI Ravenna –. Da un lato comprendiamo e condividiamo la necessità dell’Ufficio Sport di tutelare il gestore e arginare eventuali attività commerciali non autorizzate o abusive. Dall’altro lato, riteniamo inaccettabile che la necessaria assistenza in acqua a una persona con disabilità venga equiparata a una ‘lezione privata a scopo di lucro’. L’attività del CSI, in quanto ente di promozione sportiva, ha una finalità esclusivamente sociale e istituzionale”.

Secondo il CSI, le soluzioni alternative prospettate dal gestore, tra cui l’acquisto di pacchetti di lezioni a pagamento o l’affitto di intere corsie da parte del Comitato, finirebbero di fatto per svuotare di significato la gratuità garantita dalla Carta bianca e creare un ostacolo alla possibilità per gli atleti con disabilità di praticare attività sportiva.

Per cercare di sbloccare la situazione, nei giorni scorsi il CSI Ravenna ha inviato una formale richiesta di chiarimento all’Ufficio Sport del Comune, chiedendo un intervento che distingua in modo inequivocabile l’assistenza alle persone con disabilità dalle attività commerciali vietate dalla direttiva e consenta quindi il regolare ingresso degli istruttori in acqua.

Al momento, segnala il CSI, nonostante l’imminente avvio della stagione sportiva, dall’Ufficio Sport non è ancora arrivato alcun riscontro.