Ravenna, viola il divieto di avvicinarsi alla casa delle sorelle: arrestato dalla Polizia di Stato
La Polizia di Stato di Ravenna, nei giorni scorsi, ha colto sul fatto e arrestato in flagranza di reato un giovane di nazionalità cinese che aveva violato il provvedimento di divieto di avvicinamento all’abitazione delle sorelle. È stato tradito dal braccialetto elettronico. A tutela delle donne era già stato emesso un provvedimento cautelare a causa di un procedimento per precedenti maltrattamenti.
L’intervento delle volanti della Questura è scattato proprio a seguito di segnalazione d’allarme generata dal braccialetto elettronico. Giunti all’abitazione, i poliziotti hanno sorpreso l’uomo mentre le vittime in quel momento non erano presenti. Lo hanno arrestato per violazione della misura cautelare a cui era sottoposto.
Il Giudice ha poi convalidato l’arresto, applicando nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quattro volte a settimana.