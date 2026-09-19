Ravenna, viola il divieto di avvicinarsi alla casa delle sorelle: arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Ravenna, nei giorni scorsi, ha colto sul fatto e arrestato in flagranza di reato un giovane di nazionalità cinese che aveva violato il provvedimento di divieto di avvicinamento all’abitazione delle sorelle. È stato tradito dal braccialetto elettronico. A tutela delle donne era già stato emesso un provvedimento cautelare a causa di un procedimento per precedenti maltrattamenti.