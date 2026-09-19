Romagna Rugby Day: la giornata di festa che apre la stagione rugbistica romagnola

“Il Romagna Rugby Day non è soltanto un evento sportivo, ma il momento in cui la nostra comunità si ritrova”, commenta il Presidente del Romagna RFC Massimo Villa: “Vedere sullo stesso campo i bambini del minirugby e i giocatori delle prime squadre rappresenta al meglio l’essenza del nostro movimento. Un ringraziamento all’Imola Rugby e alle Querce Rugby che anche quest’anno ci hanno accolto dandoci la possibilità di iniziare la stagione con questa festa”.