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Romagna Rugby Day: la giornata di festa che apre la stagione rugbistica romagnola
A Imola, domenica 20 settembre, si tiene il Romagna Rugby Day, la giornata di festa con cui si apre la stagione rugbistica romagnola. Appuntamento allo Stadio Zanelli Tassinari, protagonisti atleti e atlete di tutte le età, provenienti da tutto il territorio romagnolo.
La manifestazione prenderà il via alle 9.00 e vedrà impegnate su 4 diversi campi dell’impianto imolese tutte le categorie, dal minirugby alle giovanili, dalle Seniores al Touch, per una grande festa ovale in grado di riunire tutte le realtà della Franchigia romagnola.
La kermesse si concluderà nel pomeriggio con il triangolare che metterà a confronto Romagna RFC, Modena Rugby e Rugby Bergamo, prima uscita stagionale per i galletti. Presenti anche le ragazze della prima squadra femminile, impegnate in una speciale sessione di allenamento.
“Il Romagna Rugby Day non è soltanto un evento sportivo, ma il momento in cui la nostra comunità si ritrova”, commenta il Presidente del Romagna RFC Massimo Villa: “Vedere sullo stesso campo i bambini del minirugby e i giocatori delle prime squadre rappresenta al meglio l’essenza del nostro movimento. Un ringraziamento all’Imola Rugby e alle Querce Rugby che anche quest’anno ci hanno accolto dandoci la possibilità di iniziare la stagione con questa festa”.
Programma:
- Minirugby: dalle 9.30 alle 11.00 (campo laterale)
- Under 14: dalle 9.30 alle 13.30 (campo calcio Imolese)
- Under 16: dalle 9.00 alle 10.45 (campo 1)
- Under 18: dalle 9.20 alle 12.40 (campo 2)
- Seniores Serie C: dalle 10.55 alle 14.10 (campo 1)
- Femminile giovanile: dalle 11.10 alle 12.40 (campo laterale)
- Femminile Seniores: dalle 14.20 alle 15.40 (campo 1)
- Triangolare Serie A: dalle 15.50 alle 18.10 (campo 1)