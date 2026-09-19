Sfruttamento della prostituzione e riciclaggio, blitz in sette appartamenti: perquisizioni a Forlì, Cesena e Faenza

Tre appartamenti a Forlì, altri quattro distribuiti tra Cesena, Faenza, Bologna e Ferrara. È qui che si è concentrata l’operazione della Polizia di Stato contro un giro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e riciclaggio, al centro di un’indagine della Procura della Repubblica di Forlì.

Le perquisizioni sono state eseguite nella mattinata di ieri dalla Squadra Mobile di Forlì, su delega della Procura, con il supporto delle Squadre Mobili di Ravenna, Ferrara e Bologna. Gli accertamenti hanno interessato complessivamente sette “case di appuntamento”, riconducibili, secondo quanto emerso dall’attività investigativa, a un’organizzazione gestita da cittadini cinesi e italiani e con un centro logistico a Forlì.

Durante gli interventi, gli agenti hanno identificato otto donne di origine cinese che si trovavano all’interno degli appartamenti. Per sette di loro sono emerse condizioni di irregolarità sul territorio nazionale: la loro posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione, che sta effettuando gli approfondimenti di competenza.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati circa 30mila euro in contanti, oltre a numerosi apparati informatici e dispositivi ritenuti di interesse per l’indagine.

Tra il materiale acquisito dagli investigatori ci sono telefoni cellulari e apparati di videosorveglianza, che potranno essere analizzati per ricostruire l’organizzazione e le modalità di gestione degli appartamenti.